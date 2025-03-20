Молодым семьям — комфортное жильё

«Федеральный закон, распространяющий механизм эскроу на ИЖС, вступил 1 марта. Мы видим растущий спрос строительство в частном секторе, поэтому заранее подготовились к реформе. Мера обеспечит дополнительные гарантии безопасности участникам нашей программы и позволит защитить бюджетные средства от недобросовестных подрядчиков. За три года комстрой помог 350 молодым семьям. Будем работать над тем, чтобы больше ленинградских мам и пап смогли получить комфортное жилье, не переживая о нюансах стройки», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Основные условия для участия в программе комитета по строительству — семья живет в области не менее пяти лет, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеет в собственности земельный участок. Построенный дом будет оформляться в равных долях на всех членов семьи.

Поддержку по программе улучшения жилищных условий молодых семей от Комитета по строительству Ленинградской области с 2022 года получили 350 молодых семей из Ленинградской области, в том числе многодетных. Построить дом или купить квартиру в удаленных районах решила 81 пара: в Лужском районе — 24 семьи, в Приозерском — 19, в Лодейнопольском — 14, в Тихвинском — 9, в Подпорожском — 9, в Сланцевском — 5, в Бокситогорском — 1. На эти цели было направлено свыше миллиарда рублей.

“Это действительно важный шаг. Введя механизм эскроу, процесс становится более безопасным и прозрачным, чтобы молодые семьи могли спокойно строить свой дом, не переживая о проблемах с подрядчиками. Уверена, что эта программа поможет многим семьям и в Гатчинском округе осуществить свою мечту о комфортном жилье”, - прокомментировало решение глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

фото freepick.com