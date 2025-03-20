Область готовится к паводковому и пожароопасному сезонам
Мониторинги водоемов, учения, профилактическая работа: на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сегодня обсудили готовность области к сезонным рискам.
«Выходим на проверку готовности оперативных служб к паводковому и пожароопасному сезону пока не сошел снег», — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Погодный прогноз синоптики дают благоприятный. Тем не менее для мониторинга лесных пожаров готова к работе 71 пожарно-химическая станция, 147 видеокамер раннего обнаружения пожаров, покрытие — более 90% леса. Готовятся учения по ликвидации лесных пожаров, сформирована карта рисков — зон повышенного риска возникновения пожаров для особого контроля. К ликвидации возможных паводковых явлений подготовлен личный состав, 3 тысячи единиц техники, 125 плавсредств и 27 единиц авиатехники», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Для мониторинга складывающейся гидрологической обстановки на реках области проводится аэрофотосьемка, позволяющая прогнозировать изменения паводковой ситуации.
В регионе пройдут контрольно-надзорные, профилактические мероприятия, учения, корректировка карточек тушения пожаров.
В подготовке к купальному сезону органам местного самоуправления рекомендовано усилить работу по организации оборудованных пляжей.
Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сформирована достаточная группировка сил и средств региональных и федеральных экстренных служб. Задействованы спецтехника, беспилотники, санавиация.
Особое внимание отводится сегодня подготовке в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» в 2024 году прошли обучение более 2900 человек.