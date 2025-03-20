Пришла весна – пора чинить дороги

Людмила Нещадим поблагодарила всех, кто включился в обсуждении темы. Она оказалась настолько злободневной, что еще на стадии анонса в соцсетях собрала сотни комментариев и вопросов.

- Исходя из реальной проблематики, при утверждении бюджета мы обозначили приоритетные мероприятия, на которые в бюджете предусмотрены деньги. Понятно, что ранняя весна – такой период, когда начинают проявляться все проблемы по текущему состоянию улично-дорожной сети. С прошлого года мы внедрили в работу нашего муниципального учреждения УБДХ города Гатчины информационные системы мониторинга. Они работают и в зимний период, и в летний. Система настроена на исследование улично-дорожной сети с учетом погодных и температурных условий, что позволяет оперативно выявить все проблемные места. Информация оперативно поступает обслуживающим организациям для принятия соответствующих мер, – рассказала Людмила Нещадим.

Много вопросов от жителей было о гарантийных сроках на дороги, которые были отремонтированы. Как пояснила Людмила Нещадим, «муниципальными контрактами предусмотрен 5-летний гарантийный срок. Все дефекты актируются для принятия мер подрядчиками в рамках гарантийных обязательств». Отвечая на вопрос о состоянии улицы Чехова в Гатчине после прошлогоднего осеннего капитального ремонта, было подчеркнуто, что «подрядчик в рамках гарантий будет исправлять все недочеты».

Ремонт дорог в цифрах

В бюджете Гатчинского округа на 2025 год на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автодорог предусмотрено более 1,5 млрд рублей, из них 782 млн рублей запланировано на ремонт дорог в Гатчине.

Подробно обо всех адресах, где запланирован ремонт улично-дорожной сети, рассказал заместитель главы администрации Гатчинского округа Александр Супренок. В программу ремонта на 2025 год включено 187 адресов. Оглашение списка заняло почти полчаса. Алексей Александрович представил план ремонта по Гатчине и в разрезе территориальных управлений.

- Наши территориальные управления активно заявились на ремонт. Очень большой перечень адресов по городу Гатчине. Понятно, что есть дополнительные адреса, по которым будут проводиться локальные ремонты, – дополнила информацию Людмила Нещадим.

Также она обратила внимание жителей, что со следующего года все ремонты улично-дорожной сети в черте населенных пунктов будут делать в асфальте.

- Понятно, что на этот год поселения планировали ремонты по своему усмотрению, но, начиная с 2026 года, мы эту работу будем переформатировать. Важно чтобы в населенных пунктах по итогам проведения ремонтных работы менялось и качество жизни жителей, – сказала Людмила Нещадим.

Комментируя вопросы жителей, Людмила Нещадим отметила, что деньги на ремонт дорог бюджетом предусмотрены. В каждом территориальном управлении созданы специальные учреждения по обслуживанию территорий. И именно они, в большей степени, будут выступать за-казчиками проведения ремонтных работ. По мнению главы администрации округа, многое будет зависеть от качества технических заданий, которые должны быть предусмотрены в документации, от добросовестности подрядчиков, которые придут на объект, а также от строительного контроля, который организуют заказчики.

- Солидарна с жителями, которые обращают внимание на качество проведенных работ и используемых при ремонте материалов. Именно на это должны обращать внимание заказчики работ, которые подписывают акты выполненных работ, – сказала Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева

Фото администрации Гатчинского муниципального округа