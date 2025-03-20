Вам звонит «сотрудник Роскомнадзора»? Это мошенник!

14 марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 50-летний предприниматель, который именно таким образом «обезопасил» свои 380 тысяч рублей – и с концами. Кто-то сообщил ему по телефону, что его персональные данные куда-то «утекли» и некие злоумышленники пытались перевести его деньги заграницу. Чтобы обезопасить свои кровные, их нужно снять и отправить на «безопасный счет». Сказано – сделано. Мужчина снял со своего счета в банке 380 тысяч рублей и несколькими переводами отправил всю сумму неустановленным лицам. На этом все и закончилось.

В тот же день в гатчинскую полицию обратилась 65-летняя женщина, которая отправила мошенникам больше миллиона. Ей поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками различных ведомств: Роскомнадзора, Центрального банка России, ФСБ, и все, как один, уверяли, что в отношении нее происходят мошеннические действия, и ее денежные средства пытаются перевести на Украину. Чтобы обезопасить деньги, их надо снять под руководством «сотрудников» и при помощи приложения Mir Pay перевести на «счет безопасности».

Дама сняла в банке на ул. Володарского 1 млн 200 тысяч рублей и отправила их через банкомат в торговом комплексе на Пушкинском шоссе. Вместе с деньгами закончились и телефонные переговоры с мошенниками.

13 марта в полицию поступило заявление от 19-летней студентки колледжа, которой мошенник представился сотрудником службы доставки и попросил сообщить код из смс для получения посылки. Она сообщила, и после этого позвонил «сотрудник Роскомнадзора» и стал рассказывать о мошеннических действиях, для предотвращения которых надо положить все деньги на «безопасный счет». Действуя по указанию голоса в телефоне, девушка сняла с кредитки 155 тысяч рублей, отправилась к банкомату в Тайцах и перевела всю сумму мошенникам.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

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