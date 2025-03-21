Дмитрий Рытов принял участие в семинаре для руководителей исполкомов

«Единая Россия» продолжает повышать эффективность работы всех внутренних институтов, чтобы создать к выборам в Госдуму единую вертикаль. Задачи и принципы её работы секретарь Генсовета партии представил руководителям региональных исполкомов на семинаре в Москве.

Донастройка коснётся работы штабов общественной поддержки партии. Также стоят задачи по развитию института сторонников партии и МГЕР.

Помимо этого, секретарь Генсовета напомнил о важности подготовки к избирательным циклам 2025 и 2026 годов.

«Приоритет — вовлечение участников СВО в общественно-политическую жизнь страны. Надеемся, что процедура предварительного голосования будет интересна многим ребятам. Партии почетно иметь в своих рядах ветеранов. Каждому кандидату — участнику СВО мы гарантируем индивидуальную помощь в проведении кампании, поскольку понимаем, что для многих из ребят политика — новая сфера», - акцентировал внимание Владимир Якушев.

Руководитель Ленинградского регионального исполнительного комитета Партии, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов отметил эффективность и важность данного семинара:

«Семинар прошел очень эффективно. Очень многие вопросы удалось обсудить с руководством партии и коллегами из регионов. Уверен в том, что Ленинградское региональное отделение работает в правильном направлении», - прокомментировал Дмитрий Рытов.