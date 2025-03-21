Какие изменения грядут на гатчинских дорогах?

Кто будет заниматься подъездом к IQ?

Содержание подъезда к жилому комплексу «IQ Гатчина», расположенного вдоль Пушкинского шоссе, по-прежнему вызывает много вопросов. На заседании комиссии были заслушаны представители «Ленавтодора», управляющей компании «ПетроКомИнвест» и Гатчинской администрации, после чего было решено рекомендовать УК «ПетроКомИнвест» подготовить обращение в адрес «Ленавтодора» с целью передачи участка полосы отвода Пушкинского шоссе, фактически являющегося подъездом к ЖК «IQ Гатчина». Также управляющей компании рекомендовано до принятия решения о передаче участка полосы отвода рассмотреть возможность летнего и зимнего содержания имеющегося проезда.

Нелегитимных «лежачих полицейских» уберут

Как обычно, в комиссию поступило много обращений от жителей Гатчинского округа. Граждане просили установить новые дорожные знаки, сделать пешеходные переходы, изменить схему движения и ограничить парковки. Часть запросов осталась без удовлетворения.

Просьба ограничить скорость до 40 км/ч на улице Воскова от ул. Куприна до Корпиковского шоссе в Мариенбурге не встретила одобрения со стороны членов комиссии: подобного ограничения скорости на этом отрезке дороги проектом организации дорожного движения не предусмотрено. Пешеходная дорожка на данном участке улично-дорожной сети обустроена.

Нецелесообразным комиссия сочла также изменение схемы движения на улице Григорина – от улицы Киевской до аллеи Императора Павла I.

А тротуар на Индустриальной улице в Гатчине, скорее всего, будет. По просьбе жителей комиссия решила сделать пешеходный переход через проезжую часть улицы Индустриальной вблизи ее пересечения с Мастеровой и рассмотреть возможность устройства пешеходной дорожки вдоль в виде отсыпки асфальтобетонным отсевом. Дело поручено Гатчинскому УБДХ, срок исполнения – второй квартал 2025 года.

Искусственных неровностей в деревне Коргузи на автодороге регионального значения Ивановка – Замостье – Пижма не будет. Правовые основания, предусматривающие обязательное наличие искусственных неровностей на данном участке дороги, отсутствуют. А в Педлино нелегитимных «лежачих полицейских» и вовсе уберут: комиссией принято решение о необходимости демонтажа искусственных неровностей, самовольно возведенных неустановленными лицами. Работы будут произведены в III квартале.

Стоянку ограничат, «зебру» нарисуют – не везде

Просьбу жителей ограничить стоянку автомашин на ул. Гагарина, 10 в Гатчине решено удовлетворить. Во втором квартале там появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.5.7 «Время действия».

На улице Коли Подрядчикова, во дворе дома №15 вблизи мусорной площадки, также ограничат стоянку транспортных средств. Знак «Остановка запрещена» будет дополнен табличкой «Работает эвакуатор».

Жильцы подъездов №7-8 дома №21 на Рощинской улице тоже просили ограничить стоянку автомобилей во дворе, однако комиссия оставила этот вопрос без удовлетворения. Ограничение стоянки транспортных средств на данной дворовой территории нецелесообразно.

На обращение жителей обустроить пешеходный переход на ул. 7 Армии, 6 комиссия ответила положительно: переход там появится во II-III квартале 2025 года.

На улице Чехова на перекрестке с ул. Лейтенанта Шмидта пешеходного перехода не будет. По результатам натурного осмотра участка улично-дорожной сети установлено, что техническая возможность устройства перехода отсутствует. Однако при ремонте улицы Лейтенанта Шмидта этот вопрос будет учтен.

Знаки

Дорожных знаков «Велосипедная зона» и «Конец велосипедной зоны» на бульваре Науки в Гатчине (ул. Коли Подрядчикова) не ожидается. На данном участке общественного пространства установлены дорожные знаки 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 «Конец пешеходной зоны», обозначающие начало и конец участка дороги, на которой разрешено движение пешеходов, и – в случаях, установленных правилами дорожного движения – велосипедистов, а также лиц, использующих для движения средства индивидуальной мобильности, например, самокаты.

В Госпитальном переулке – от пр. 25 Октября до ул. Радищева – уже поставили новые знаки и изменили схему организации движения. Теперь Госпитальному переулку присвоен статус главной дороги. Тем, кто выезжает с Красной улицы, надо это учитывать.

Екатерина Дзюба