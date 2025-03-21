Ленобласть чествует героев Великой Отечественной войны

– Эта награда является символом нашей глубокой благодарности и вечной памяти подвигу, мужеству и самоотверженности во имя Отечества. Каждый из вас – живая легенда, пример силы духа, преданности Родине и безграничной любви к жизни. Мы благодарны вам за то, что вы вынесли на своих плечах страшное испытание войны и дали нам возможность жить и строить будущее. Мы в неоплатном долгу перед вами, и наша задача – сохранить память о вашей великой судьбе, передать ее следующим поколениям, – подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской области напомнил о новых мерах социальной поддержки, принятых в год 80-летия Великой Победы: выплатах к 9 мая в размере 15 тысяч рублей ветеранам ВОВ, несовершеннолетним узникам, проживавшим в период блокады менее 4-х месяцев; в размере 10 тысяч рублей – вдовам инвалидов и участников ВОВ, детям войны. А также о вступившем недавно в силу областном законе, предусматривающем единовременную выплату на ремонт квартир ветеранов. Субсидия на ремонт составит до 200 тысяч рублей. Также продолжается программа капитального ремонта частных домов участников войны.

Спикер областного парламента Сергей Бебенин отметил, что для него большая честь участвовать в этом важном мероприятии.

– Эти медали являются заслуженным признанием всего, что вы сделали в годы юности, участвуя в военных действиях и восстанавливая народное хозяйство, – обратился он к ветеранам. – Вы всегда были и остаетесь для нас примером. Мне посчастливилось работать на производстве и в органах власти бок о бок с теми, кто ковал Победу и восстанавливал промышленность и экономику страны после войны. Могу сказать, что именно эти люди до сих пор служат для меня ориентиром, вдохновляя своим отношением к Родине и ее истории. Ваши наставления очень важны тем, кто сейчас борется с неофашизмом на Украине.

Ветеранов сегодня поздравило и новое поколение ленинградских героев: от имени участников специальной военной операции к собравшимся со словами благодарности обратился Антон Воробьев. С ответной речью выступили жительницы блокадного Ленинграда Людмила Титова и Лариса Жалнина.

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» вручаются по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Далеко не все ленинградские ветераны смогли сегодня присутствовать на торжественном мероприятии, но каждый из них обязательно получит или уже получил заслуженную награду на дом.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области