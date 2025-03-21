Ветеранам к 80-летю Победы — дополнительные выплаты от Ленобласти

Среди награжденных — участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие малолетние узники концлагерей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о двух новых региональных мерах поддержки ленинградских ветеранов, принятых в год 80-летия Великой Победы: единовременная выплата к юбилейной дате и субсидия для ремонта квартир.

«В год 80-летия Победы к президентской выплате вводим единовременную выплату от Ленобласти — 15 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто прожил в блокадном Ленинграде менее 4-х месяцев. И 10 тысяч рублей – вдовам ветеранов и детям войны. Кроме того, добавили в меры поддержки ветеранов войны ремонт квартир. Субсидия на ремонт составит 200 тысяч рублей. Программу капитального ремонта частных домов участников войны продолжаем», – отметил глава региона.

На 1 марта 2025 года на территории Ленинградской области проживает 5 996 человек, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны, в том числа 103 участника Великой Отечественной, 23 инвалида Великой Отечественной.