Дворники получили сигнал - и навели порядок

20 марта в Штаб общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области зашла пожилая женщина. Она заметила, что возле памятника воинам-освободителям Гатчины на площади Победы непорядок – много увядших цветов, половина искусственных пришла в негодность. Жительница города не прошла безучастно мимо - она обратилась к сотрудникам Штаба: как бы привлечь внимание дворников, чтобы прибрались у памятника?

Подножие мемориала выпало из поля зрения уборщиков центральной части города.

Специалисты УБДХ, получив информацию, отреагировали незамедлительно – тут же отправились на место и привели территорию памятника в надлежащий вид: убрали все завядшие цветы, отсортировали искусственные. Теперь мемориал выглядит достойно.