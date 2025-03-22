Дворники получили сигнал - и навели порядок
Весна вскрывает все, что было спрятано под снегом, и дворникам опять прибавляется работы. Но, к сожалению, не прибавляется самих дворников – тем ценнее труд каждого, кто следит за порядком на гатчинских улицах. Сотрудники Управления благоустройства и дорожного хозяйства стараются без промедления реагировать на обращения жителей – если не заметили специалисты, граждане всегда подскажут, где что убрать.
Рубрики: Общество
20 марта в Штаб общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области зашла пожилая женщина. Она заметила, что возле памятника воинам-освободителям Гатчины на площади Победы непорядок – много увядших цветов, половина искусственных пришла в негодность. Жительница города не прошла безучастно мимо - она обратилась к сотрудникам Штаба: как бы привлечь внимание дворников, чтобы прибрались у памятника?
Подножие мемориала выпало из поля зрения уборщиков центральной части города.
Специалисты УБДХ, получив информацию, отреагировали незамедлительно – тут же отправились на место и привели территорию памятника в надлежащий вид: убрали все завядшие цветы, отсортировали искусственные. Теперь мемориал выглядит достойно.
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