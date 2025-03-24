Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
25.03.2025 с 11:00 до 13:00
Веревское ТУ:
д. Зайцево,
д. Дони,
д. Новоселки
д. Ижора
25.03.2025 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ
д Нижняя
д Гяргино
25.03.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ
д Жабино ул. Новая,
ул. Героев Пограничников
25.03.25 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Терволово часть.
25.03.2025 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина
ул. Александрова д. 1, 1А, 2, 3а, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Максимкова д. 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19 (банный комплекс Уют); ул. Солодухина д.52, 50А; ул. Станционная д. 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б;
С 25.03.25 10:00 до 26.03.25 16:00 с включением на ночь
Коммунарское ТУ
г. Коммунар
ул. Садовая д. 10А (магазин), 10 (3-6 подъезд);
ул. Западная д. 1, 5А (ООО Звезда)
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