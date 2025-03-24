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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.03.2025 с 11:00 до 13:00

Веревское ТУ:

д. Зайцево,

д. Дони,

д. Новоселки

д. Ижора

 

25.03.2025 с 10:00 до 17:00

Таицкое ТУ

д Нижняя

д Гяргино   

 

25.03.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ

д Жабино ул. Новая, 

ул. Героев Пограничников

 

25.03.25 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Терволово часть.       

 

25.03.2025 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

ул. Александрова д. 1, 1А, 2, 3а, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Максимкова д. 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19 (банный комплекс Уют); ул. Солодухина д.52, 50А; ул. Станционная д. 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б;

 

С 25.03.25 10:00 до 26.03.25 16:00 с включением на ночь

Коммунарское ТУ

г. Коммунар

ул. Садовая д. 10А (магазин), 10 (3-6 подъезд);

ул. Западная д. 1, 5А (ООО Звезда)