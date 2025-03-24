В Рождествено обсудили судьбу храма 1689 года

На круглом столе впервые озвучили точную датировку создания церкви в Лиственке – 1689 год, представили результаты обследований выездной экспедиции и последующие научные работы центра реставрации. С коллегами из Москвы и регионов проведен телемост.

По итогам встречи будут сформулированы основные векторы дальнейшей работы по сохранению и реставрации древнейшего действующего храма Санкт-Петербургской епархии.

Специалисты из ведущих музеев, архивных и реставрационных центров и независимые эксперты встретились в Международном центре реставрации Ленинградской области и обсудили вопросы восстановления и консервации произведений искусства, исследование объектов архитектурного наследия, опыт музеефикации произведений искусства.

Для участников конференции были проведены экскурсии в реставрационные мастерские Центра и музей-усадьбу «Рождествено». По результатам конференции запланировано издание сборника статей.