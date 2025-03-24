За год загородные дома в Ленинградской области подорожали на 11%

Ключевые тренды рынка загородной недвижимости

Рис.1 Города Ленинградской области, лидирующие по объему предложения. Верхняя панель: зеленым обозначена стоимость м2 загородного дома (в тыс. рублей) в марте 2025 года, штриховкой обозначены данные за 2024 год. Нижняя панель: оранжевым обозначено количество выставленных загородных домов (в тыс. штук) в марте 2025 года, штриховкой – данные за 2024 год. Данные отсортированы по количеству выставленных лотов в марте 2025 года.

Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера изучили годовое изменение ключевых показателей рынка предложения (медианная стоимость кв. м, количество выставленных лотов) и выделили основные тенденции:

Рост цен на загородные дома. Во всех исследуемых городах области наблюдается увеличение стоимости. Причем наиболее заметный прирост зафиксирован в городах с относительно низкими ценами на недвижимость (до 55 тыс. рублей за кв. м.): так, в Киришах стоимость кв. м. выросла на 31%, в Волхове и Луге – на 25%. В городах, где отмечается средний (60-85 тыс. рублей за кв. м.) и высокий уровень цен (более 85 тыс. рублей за кв. м.), рост составил 10-15%. Наименьшее увеличение стоимости квадрата отмечено в Кингисеппе и Кировске: до 5%. Объем предложения медленно растет. Практически во всех рассмотренных городах количество выставленных на продажу загородных домов умеренно выросло. Наибольший прирост предложения зафиксирован в Кингисеппе и Тосно (по 13%), а также в Приозерске и Волосово (по 10%). Единственным городом, где количество выставленных объектов сократилось, стал Кириши (снижение на 10%).

Где в Ленинградской области продаются самые дорогие загородные дома

Рис.2 Карта стоимости загородного дома для Ленинградской области. Для каждого населенного пункта была посчитана медианная стоимость м2, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартного загородного дома (150 м2). Данные основаны на анализе объявлений на портале Домклик, актуальных на март 2025 года.

Где в Ленинградской области продаются самые дорогие загородные дома

Согласно данным Домклик на середину марта, самая дорогая загородная недвижимость в Ленинградской области сосредоточена вблизи Санкт-Петербурга. Лидером по стоимости является Всеволожск, расположенный всего в 20 км от города: стандартный дом площадью 150 м² обойдется покупателю в 15,2 млн рублей.

Высокие цены на загородную недвижимость наблюдаются и в удаленных городах Ленинградской области, таких как Приозерск (14,8 млн рублей) и Выборг (14,7 млн рублей). В Приозерске высокая стоимость объектов обусловлена живописным расположением на Карельском перешейке и близостью к Ладожскому озеру. Выборг, в свою очередь, известен своими архитектурными памятниками, в том числе средневековым Выборгским замком, а также природными достопримечательностями, такими как парк Монрепо. Оба города пользуются спросом благодаря развитой инфраструктуре.

Где в Ленинградской области продаются самые недорогие загородные дома

По данным об актуальных объявлениях на сайте Домклик, наиболее бюджетные варианты загородной недвижимости можно найти в городах Бокситогорск, Тихвин и Кириши. Стоимость стандартного дома площадью 150 кв. м. здесь составляет около 5 млн рублей. Относительно низкие цены в этих населенных пунктах прежде всего связаны с их значительной удаленностью от Санкт-Петербурга. Например, Бокситогорск находится в 250 км от города, и дорога на автомобиле занимает около 4 часов. Тихвин и Кириши также расположены на расстоянии 160-200 км от Северной столицы. Эксперты добавили, что в Киришах на рынок недвижимости значительное влияние оказывает неблагоприятная экологическая обстановка.

Методика расчета

В рамках исследования были рассмотрены объявления о продаже загородных домов на сайте Домклик, актуальные на середину марта 2025 года. Для каждого населенного пункта Ленинградской области аналитики рассчитали стоимость стандартного загородного дома (произведение медианной стоимости кв. м. и стандартной площади дома – 150 кв. м.).

В исследовании учитывались города областного подчинения (ОП) с административной территорией, города областного подчинения без административной территории, посёлки городского типа (ПГТ) областного подчинения с административной территорией и ЗАТО (Закрытые административно-территориальные образования). Эксперты не рассматривали населенные пункты, в которых опубликовано менее 10 объявлений о продаже загородных домов. Результаты расчетов представлены в виде тепловой карты стоимости.

Эксперты также сравнили ключевые показатели рынка предложения (количество объявлений, медианная стоимость кв. м.) в марте 2025 и 2024 года и выделили ключевые тренды рынка загородной недвижимости. Для анализа использовалась статистика по городам с количеством объявлений более 100 штук.

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