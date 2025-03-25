Ленинградские школьники осваивают современные технологии программирования

«Узнать, как правильно оптимизировать код, работать с алгоритмами и массивами – всё это ребята могут освоить благодаря новому Уроку цифры. Такие занятия не только полезны для общего развития, но и позволяют лучше подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по информатике», – подчеркнул заместитель председателя комитета цифрового развития Ленобласти Александр Клечиков, приветствуя ребят.

Системный аналитик ИТ-компании «ОБИТ» Станислав Гуляев рассказал школьникам, в каких сферах могут пригодиться навыки программирования, какие виды алгоритмов существуют и как платформенный подход помогает объединить различные технологии программирования.

Закрепить информацию и научиться с помощью программирования налаживать производство на волшебной фабрике игрушек можно с помощью тренажеров на сайте урокцифры.рф.

Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» в рамках проекта «Экономика данных». В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования Ленобласти в партнерстве с ИТ-компаниями.