Ленобласть обеспечена семенами к посевной

«Поставки семян, удобрений и ГСМ идут по графику, согласно заранее заключенным контрактам. Для организации посевной хозяйствам предоставлены средства господдержки и льготное кредитование. В целом готовность хозяйств региона к посевной кампании мы оцениваем как высокую. На посевную планируем выйти в начале апреля», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Субсидия на проведение сезонных полевых работ в 2025 году составляет 732 млн рублей, что на 22% выше, чем в прошлом году. Общий объем господдержки в сфере растениеводства запланирован в сумме 2,1 млрд рублей.

Семян зерновых культур на весенний сев в хозяйствах Ленинградской области заготовлено 13,8 тыс. тонн – 108% от потребности, из них собственного производства урожая 2024 года – 12,8 тыс. тонн. Доля семян сортов отечественной селекции составляет 96%.

Семян многолетних трав оприходовано 1 018 тонн – 112% от потребности. Доля семян сортов отечественной селекции – 99,5%.

Семян ярового рапса требуется 20,3 тонны. В наличии в хозяйствах, занимающихся семеноводством, имеется 229 тонн семян отечественного сорта Оредеж-6.

Семян картофеля на хранение заложено 15,8 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше потребностей. Семенной картофель, произведенный хозяйствами области, реализуется не менее чем в 26 регионах РФ.

По Доктрине продовольственной безопасности Россия должна обеспечить себя на 75% отечественными семенами и вести разработку собственных сортов основных сельскохозяйственных культур.