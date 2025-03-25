Передовики на ниве культуры

С Днем работника культуры гостей праздника поздравила глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим. Она подчеркнула, что во все времена культура решала очень важные государственные задачи, и основная задача дня сегодняшнего сформулирована президентом: сохранение национальных культурных ценностей, в основе которых лежит преемственность поколений.

Людмила Николаевна говорила о дальнейшем развитии сети учреждений культуры в Гатчинском муниципальном округе:

- Впервые за многие десятилетия мы планируем строительство новых учреждений культуры – в Гатчине, Пудомягах, Рождествено, Верево. У нас замечательные художественные школы, танцевальные коллективы, школы искусств, и они должны развиваться.

Людмила Нещадим поблагодарила всех деятелей культуры Гатчинского округа, председателя комитета по культуре, глав территориальных управлений и руководителей учреждений культуры и творческих коллективов за работу:

- Объединив наш общий потенциал, наши ресурсы, мы сделаем многое с точки зрения укрепления материально-технической базы наших учреждений и кадрового потенциала.

Слова главы администрации о том, что Гатчина заслуживает своего театра, были встречены аплодисментами зала.

Целая плеяда деятелей культуры Гатчинского округа получила награды по случаю профессионального праздника.

Благодарности главы Гатчинского округа удостоена режиссер-постановщик Сяськелевского КДЦ Надежда Дудорова, благодарность Гатчинской администрации получили библиотекарь ЦБС г. Гатчины Илья Бурцев, художник-декоратор Центра культуры г. Коммунара Светлана Васильева, руководитель хореографической студии «Колибри» Вера Ребрик, специалист по методике клубной работы Елизаветинского культурно-библиотечного комплекса Ольга Костюкова, зам. директора Пудомягского КДЦ Анастасия Никкинен, преподаватель духовых инструментов Таицкой музыкальной школы им. Римского-Корсакова Александр Леонов, преподаватель хореографии Сиверской ДШИ Екатерина Шмелёва, главный библиотекарь Сяськелевского КДЦ Ирина Федорова, преподаватель Гатчинской ДХШ Иван Ковшов, зам. директора Дома-музея Исаака Шварца Игорь Петрачков.

Почетные грамоты администрации Гатчинского округа вручили преподавателю декоративно-прикладного искусства Войсковицкой ДШИ Ольге Олейниковой и актрисе театра-студии «За углом» Гатчинского дома культуры Оксане Ивановой.

Нагрудным знаком Гатчинской администрации «За вклад в развитие культуры Гатчинского муниципального округа» награждена преподаватель класса фортепиано Сяськелевской ДШИ Валентина Софронова.

Работников культуры поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Александр Русских:

- Культура обладает удивительным свойством – менять мир к лучшему, дарить надежду и радость. Культурные учреждения являются важнейшими центрами общественной жизни. Именно культура сплачивает, помогает находить единомышленников. Развитие сферы культуры – одна из важнейших государственных задач. Спасибо за ваш подвижнический труд и бесконечную преданность делу, за мастерство и талант, за важный вклад в нравственное воспитание молодежи. Желаем каждому из вас неиссякаемого вдохновения и благополучия. Пусть никогда не покидает вас стремление удивлять и радовать людей, делать их духовно и эстетически богаче, – говорится в поздравлении.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, большой вклад в развитие творческих способностей детей и эстетическое воспитание подрастающего поколения почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награждена преподаватель изобразительного искусства Гатчинского ЦТЮ Ольга Корельская.

Деятелей культуры Гатчинского округа приветствовал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Заместитель главы администрации Гатчинского округа по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия Мария Титова, поздравляя коллег с профессиональным праздником, поблагодарила всех за успешное прохождение непростого периода реформ и преобразований.

Благодарности комитета по культуре и туризму администрации Гатчинского округа удостоена специалист по жанрам творчества Дружногорского КДЦ Танзила Антонова. Грамотой комитета по культуре наградили замдиректора Новосветской ДШИ Александра Бондаренко, звукорежиссера Большеколпанского КДЦ Наталью Егорову, специалиста Дивенского ДК Лидию Новик, руководителя изостудии «Колорит» Вырицкого культурного центра Дину Гусюк, руководителя Таицкого КДЦ Галину Грекову, руководителя изостудии «Палитра» Таицкого КДЦ Аллу Бужацкую, художника-фотографа Сиверского ККЦ «Юбилейный» Елену Ковасорову.

Однако если одни виновники торжества в этот день отдыхали и принимали поздравления, то другие отмечали профессиональный праздник «на боевом посту» – т.е. на сцене. Участников мероприятия радовали своими выступлениями творческие коллективы и исполнители Гатчинского округа: театр костюма «Катюша», студия современного танца «Релиz», вокально-эстрадная студия «Фортиссимо» и другие.

В завершение торжественной части отдельных аплодисментов и поздравлений удостоились члены Союза почетных работников культуры Гатчинского округа – ветераны сцены, мастера кисти, музыки и слова. Этот союз объединяет людей, чья жизнь и творчество стали неотъемлемой частью культурного наследия, кто своим трудом, талантом и преданностью искусству внес неоценимый вклад в развитие и обогащение духовной сферы общества. В исполнении Динара Байтемирова и Виктории Полухиной прозвучал Гимн работников культуры.

Екатерина Дзюба