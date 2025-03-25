В Гатчине горит продуктовый рынок
В Гатчине горит продуктовый рынок — ночью там вспыхнула обрешётка. Предварительно, пострадавших нет.
Рубрики: Происшествия
По информации МЧС России по Ленинградской области, 25 марта в 00:40 поступило сообщение о пожаре на продовольственном рынке г. Гатчина
На место происшествия выезжали дежурные смены 42, 43 пожарно-спасательных частей и 103, 153 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.
В здании рынка горит обрешетка на общей площади 900 кв. м. В данный момент службы находятся на месте происшествия.
Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.
Фото Андрей Павленко
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