В Гатчине горит продуктовый рынок

По информации МЧС России по Ленинградской области, 25 марта в 00:40 поступило сообщение о пожаре на продовольственном рынке г. Гатчина

На место происшествия выезжали дежурные смены 42, 43 пожарно-спасательных частей и 103, 153 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

В здании рынка горит обрешетка на общей площади 900 кв. м. В данный момент службы находятся на месте происшествия.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

Фото Андрей Павленко