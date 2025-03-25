Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В Гатчине горит продуктовый рынок

В Гатчине горит продуктовый рынок — ночью там вспыхнула обрешётка. Предварительно, пострадавших нет.

Рубрики:  Происшествия

По информации МЧС России по Ленинградской области, 25 марта в 00:40 поступило сообщение о пожаре на продовольственном рынке г. Гатчина

На место происшествия выезжали дежурные смены 42, 43 пожарно-спасательных частей и 103, 153 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

В здании рынка горит обрешетка на общей площади 900 кв. м. В данный момент службы находятся на месте происшествия.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

 

Фото Андрей Павленко