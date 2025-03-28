13 фронтовикам присвоено звание «Почетный гражданин Гатчинского округа»

Каждый ветеран Великой Отечественной войны должен стать почетным гражданином региона и населенного пункта, в котором живет. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» в начале нынешнего года, который объявлен в России Годом защитника Отечества.

«Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почетного гражданина региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус. Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», — сказал Путин.

В феврале Совет депутатов Гатчинского муниципального округа утвердил Положение о звании «Почетный гражданин Гатчинского муниципального округа», в котором отдельным пунктом администрации округа было рекомендовано выступить в 2025 году с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин Гатчинского муниципального округа», учитывая поддержанную инициативу Минобороны Президентом Российской Федерации. И такое ходатайство поступило.

К мартовскому заседанию Совета депутатов в Гатчинского округе осталось 13 фронтовиков – участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Всем им единогласно присвоено звание «Почетный гражданин Гатчинского муниципального округа».

Они стали первыми, кому присвоено новое звание. Вот имена этих героев, которые навечно вписаны в летопись Гатчинского округа.

Участники Великой Отечественной войны:

- Боброва Галина Михайловна,

- Богданова Устинья Ивановна,

- Завьялов Иван Александрович,

- Копытский Семен Николаевич,

- Коршунова Нина Васильевна,

- Максимова Нина Дмитриевна,

- Паршина Надежда Матвеевна,

- Поята Зинаида Иосифовна,

- Полулях Василий Иванович,

- Ромин Николай Васильевич.

Инвалиды Великой Отечественной войны:

- Иванов Анатолий Иванович,

- Марголин Вадим Львович,

- Циркуленко Августа Васильевна.

Каждый из них – это живая история личного героизма и героизма советского народа, который победил фашизм. Участники войны не только отстояли наше право на мирную жизнь, но и своим трудом восстановили страну из руин в послевоенные годы, сделав ее великой державой.

Присвоение звания «Почетный гражданин Гатчинского муниципального округа» – это знак уважения к пройденному жизненному пути человека, его созидательной деятельности на благо страны. В год 80-летия Великой Победы присвоение столь высокого звания фронтовикам – это возможность еще раз поблагодарить поколение победителей.

Елена Суралёва