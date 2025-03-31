Четверть века – во имя дружбы

Ураза-байрам – праздник разговения, наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) является главным праздником ислама. В Гатчине общество «Юлдаш» собрало единомышленников в кафе «Империал».

- На сегодняшний день общество «Юлдаш» одно из самых крупных в Ленинградской области. Оно было создано четверть века назад для поддержания национальной культуры, языка и обычаев. Общество ведет большую работу по сплочению людей всех национальностей и конфессий в нашем регионе, - сказал председатель татарско-башкирского общества «Юлдаш» Ильяс Норов и поблагодарил участников мероприятия за активную работу в обществе.

На празднике присутствовали более ста человек. Были приглашены гости различных национальностей и конфессий, среди них постоянный представитель республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамиль Шайахмедов, председатель Татарской культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев, руководители города.

От администрации Гатчинского округа общество «Юлдаш» и в целом всех мусульман Гатчины поздравил председатель комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением Игорь Павлов.

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир хаджи Хусаинов зачитал поздравление председателя ДУМ России шейха Равиля Гайнутдина и прочитал проповедь в честь праздника Ураза байрам.

По традиции активисты общества накрыли вкусные праздничные столы с блюдами национальной кухни.