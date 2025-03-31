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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

01.04.25 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино(частично).

 

01.04.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Корписалово,

д. Старое Хинколово,

д. Новое Хинколово,

д Вопша,

ДНП Сиворицкий ручей.

 

01.04.25 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское ТУ:

д. Натальевка.

 

01.04.2025 с 09:00 до 15:00  

Таицкое ТУ:

д. Большая Ивановка:

ул. Карьерная д. 1-44;

ул. Юбилейная д. 1-13;

ул. Крайняя д. 1-33;

ул. Южная д. 1-34;

ул. Средняя д. 1-24;

ул. Цветочная д. 1-36;

ул. Шоссейная д. 10.

 

01.04.2025 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Коли Подрядчикова д.13, насосная.