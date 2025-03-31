Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
01.04.25 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино(частично).
01.04.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Корписалово,
д. Старое Хинколово,
д. Новое Хинколово,
д Вопша,
ДНП Сиворицкий ручей.
01.04.25 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское ТУ:
д. Натальевка.
01.04.2025 с 09:00 до 15:00
Таицкое ТУ:
д. Большая Ивановка:
ул. Карьерная д. 1-44;
ул. Юбилейная д. 1-13;
ул. Крайняя д. 1-33;
ул. Южная д. 1-34;
ул. Средняя д. 1-24;
ул. Цветочная д. 1-36;
ул. Шоссейная д. 10.
01.04.2025 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Коли Подрядчикова д.13, насосная.
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