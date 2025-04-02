Александр Дрозденко: «Старая Ладога достойна большего»

«Старая Ладога достойна большего. Попечительский Совет первой столицы Руси не теряет времени. С Алексеем Кудриным изучили проект мастер-плана развития исторического поселения.

Окружная дорога, обновление коммуникаций, археологическая реставрационная площадка, места размещения, парковки, галереи, мастерские, входная группа музея-крепости, сквер у причала и реставрация монастырей — историческое значение обязывает к столичному уровню инвестиций.

Группа разработчиков изучала не только историю и краеведческие материалы, но и мнение жителей о будущем малой родины. Есть и заинтересованный круг инвесторов.

Со своей стороны Ленобласть ходатайствует о внесении Старой Ладоги в перечень опорных населенных пунктов для привлечения дополнительных средств по государственным программам», — рассказал по итогам встречи губернатор Ленинградской области.