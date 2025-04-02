Александр Дрозденко: «Старая Ладога достойна большего»
Ленобласть ходатайствует о внесении Старой Ладоги в перечень опорных населенных пунктов для привлечения дополнительных средств по государственным программам. Проект мастер-плана развития исторического поселения губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил на встрече с заместителем председателя Попечительского совета «Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника» Алексеем Кудриным.
«Старая Ладога достойна большего. Попечительский Совет первой столицы Руси не теряет времени. С Алексеем Кудриным изучили проект мастер-плана развития исторического поселения.
Окружная дорога, обновление коммуникаций, археологическая реставрационная площадка, места размещения, парковки, галереи, мастерские, входная группа музея-крепости, сквер у причала и реставрация монастырей — историческое значение обязывает к столичному уровню инвестиций.
Группа разработчиков изучала не только историю и краеведческие материалы, но и мнение жителей о будущем малой родины. Есть и заинтересованный круг инвесторов.
Со своей стороны Ленобласть ходатайствует о внесении Старой Ладоги в перечень опорных населенных пунктов для привлечения дополнительных средств по государственным программам», — рассказал по итогам встречи губернатор Ленинградской области.
Мастер-план развития Старой Ладоги — первый результат работы Попечительского совета Староладожского музея-заповедника.
Задача Совета — выполнить указание Президента России В.В. Путина о создании в Старой Ладоге общенационального культурно-туристического центра.
Мастер-план является дорожной картой и стратегическим инструментом для работы с инвесторами. Цель: завершить работы по реставрации Ладожской крепости, Успенского и Никольского монастырей, модернизировать инженерно-технические сети, выполнить работы по благоустройству, провести масштабные археологические исследования, создать новые музейные пространства и современные туристические маршруты.
Важнейшим приоритетом является развитие Старой Ладоги в интересах ее жителей и сохранение уникальной экосистемы Ладоги.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области