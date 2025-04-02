Победителям и призерам олимпиадного сезона вручили заслуженные награды

Все победители регионального этапа олимпиады, а также команды победителей, призеров и педагогов Гатчинской школы №9 и Гатчинской гимназии имени К.Д.Ушинского (которые в этом учебном году лидируют по количеству призовых мест) принимали поздравления и награды от руководителей Ленинградской области в Санкт-Петербургском государственном университете.

Одновременно торжественная церемония награждения прошла в Гатчинской школе №12. Лучших учеников поздравили глава Гатчинского округа Виталий Филоненко, депутат Законодательного собрания Людмила Тептина и заместитель председателя комитета образования Татьяна Антонова.

Все призеры олимпиады награждены медалями, грамотами, подарками и сертификатами на получение премии администрации Гатчинского округа. Их учителя-наставники – сертификатами на получение премии администрации Гатчинского округа за подготовку победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году.

Награды получили призеры муниципального тура математического турнира «Шаг в математику» и конкурса олимпиадных медиаматериалов.

Подробности – в ближайшем выпуске «Гатчинской правды»