Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
04.04.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино частично
04.04.2025 с 09.00 до 18.00
Пудомягское ТУ
КП «Графская славянка»
04.04.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д Романовка
04.04.2025 с 10:00 до 19:00
Большеколпанское ТУ
д. Старые Черницы
д. Новые Черницы
04.04.2025 с 09:00 до 12:00
г. Гатчина:
ул. Фрезерная Садоводство; ул. Станционная
д. 6, 10, 11, 11А, 11Б, 13, 14, 15, 16;
ул. Промышленная д. 1, 1А, 2А, 2Б, 2В, 7, 7Б, 8, 10
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