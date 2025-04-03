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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.04.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино частично

 

04.04.2025 с 09.00 до 18.00

Пудомягское ТУ

КП «Графская славянка»

 

04.04.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д Романовка        

 

04.04.2025 с 10:00 до 19:00

Большеколпанское ТУ

д. Старые Черницы

д. Новые Черницы

 

04.04.2025 с 09:00 до 12:00

г. Гатчина: 

ул. Фрезерная Садоводство; ул. Станционная

 д. 6, 10, 11, 11А, 11Б, 13, 14, 15, 16; 

ул. Промышленная д. 1, 1А, 2А, 2Б, 2В, 7, 7Б, 8, 10     