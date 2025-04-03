Серебряная медаль Мирослава Малолетова

Более 50 спортсменов из разных уголков региона боролись за звание сильнейшего, демонстрируя свое мастерство.

По результатам Первенства гатчинский спортсмен, мастер спорта России Мирослав Малолетов, представитель клуба «Фехтуй! Гатчина!» занял второе место. Поздравляем Мирослава и его тренеров!

Обладателями медалей также стали: золотой – Александр Бородулин из Выборга, бронзу забрали Иван Горкунов из Кировска и Тимур Фролов из Выборга. У девушек пьедестал почета заняли выборгские спортсменки.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда, которая представит Лен-область на Первенстве России в мае, а в августе – на Всероссийской юношеской спартакиаде.

- Это большой успех, что сборная команда Ленинградской области по фехтованию попала в десятку лучших команд страны и выступит на спартакиаде. Туда приедут такие «монстры», как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Татарстан, Башкортостан, но мы готовы! – отметил представитель Федерации фехтования Ленинградской области Игорь Сидоров.