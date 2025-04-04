Два серебра гатчинских боксёров

В соревнованиях приняли участие 139 юниоров и юниорок в возрасте 17–18 и 19–22 лет из Калининградской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, Республик Карелии и Коми.

Обучающиеся Гатчинской спортивной школы №2 тренера-преподавателя Алексея Анатольевича Кочукова в составе сборной Ленинградской области показали высокий результат:

- серебро среди юниоров 17–18 лет в категории 92 кг завоевал Валерий Шрамко;

- серебро среди юниоров 19–22 года в категории 57 кг – у Даниила Алексеева.

Поздравляем спортсменов и их наставника.