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Два серебра гатчинских боксёров

В Калининграде состоялось Первенство Северо-Западного Федерального округа по боксу среди юниоров. Его участниками стали и гатчинские боксеры.

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях приняли участие 139 юниоров и юниорок в возрасте 17–18 и 19–22 лет из Калининградской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, Республик Карелии и Коми. 

Обучающиеся Гатчинской спортивной школы №2 тренера-преподавателя Алексея Анатольевича Кочукова в составе сборной Ленинградской области показали высокий результат:

- серебро среди юниоров 17–18 лет в категории 92 кг завоевал Валерий Шрамко;

- серебро среди юниоров 19–22 года в категории 57 кг – у Даниила Алексеева.

Поздравляем спортсменов и их наставника. 