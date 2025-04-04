Учителей Ленинградской области приглашают на V Форум классных руководителей

Прием заявок на участие в форуме уже начался и продлится до 31 мая 2025 года включительно. Подать заявку могут действующие классные руководители и кураторы групп среднего профессионального образования.

Отбор участников проходит онлайн на площадке ВКонтакте и включает несколько этапов, включающих анкетирование, тестирование и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная практика».

«Участвовать в ФКР настоятельно рекомендуется! Форум, как глоток свежего воздуха, мотиватор и вдохновитель на новые свершения. Он дает возможность гореть, а не выгорать! ФКР дает нам море возможностей для саморазвития. Всё, что я получила и получаю в семье ФКР – передаю детям. Мы с ними расширяем формы работы, осваиваем новые инструменты творческой реализации. Самые значительные изменения в моей профессиональной, творческой жизни произошли благодаря этому всероссийскому события!», — поделилась Светлана Короткова, посол Форума классных руководителей в Ленинградской области, учитель Юкковской специальной школы-интерната.

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина, стратегический партнер форума — АНО «Диалог Регионы». В этом году он пройдет с 1 по 3 октября 2025 года на площадке Национального Центра «Россия» в Москве.

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