Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
07.04.2025 с 10.00 до 17.00 отключение на 3 часа в указанный период
Пудомягское поселение:
д. Вярлево,
п. Лукаши,ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная.
д. Бор,
д. Корпикюля.
07.04.2025 с 10:00 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Ляды,
д. Чикино.
07.04.2025 с 09:00 до 16:00
Рождественское поселение:
д. Замостье.
07.04.2025 с 10:00 до 18:00
Таицкое поселение:
д. Истинка, ул. Ореховая горка.
07.04.2025 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Новые Черницы.
07.04.2025 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Сяськелево, совхоз Пламя, свинарники.
07.04.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Петрово.
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