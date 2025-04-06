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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

07.04.2025 с 10.00 до 17.00 отключение на 3 часа в указанный период

Пудомягское поселение:

д. Вярлево,

п. Лукаши,ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная.

д. Бор,

д. Корпикюля.

 

07.04.2025 с 10:00 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Ляды,

д. Чикино. 

 

07.04.2025 с 09:00 до 16:00

Рождественское поселение:

д. Замостье.

 

07.04.2025 с 10:00 до 18:00

Таицкое поселение:

д. Истинка, ул. Ореховая горка.

 

07.04.2025 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Новые Черницы.

 

07.04.2025 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Сяськелево, совхоз Пламя, свинарники.

 

07.04.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Петрово.