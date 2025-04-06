Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 апреля

«Учителю крайне необходимо понимать своих учеников, уметь им сочувствовать и сопереживать», – уверен победитель Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года», преподаватель русского языка и литературы в Елизаветинской школе Михаил Солонников. Мы поговорили с Михаилом Юрьевичем о том, что значит для него эта победа, чем сельская школа отличается от городской и в чем заключается главная задача педагога.