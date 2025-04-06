«Легенды северных широт» - в Гатчине!

Традиционный праздник по мотивам карело-финского эпоса «Калевала» вот уже десять лет проводится центром культуры ингерманландских финнов «Хатсина», которым руководит Нина Аниконова. Свой десятилетний юбилей отмечает в 2025 году и сам центр «Хатсина».

С праздником ингерманладских финнов гатчинской земли поздравили заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и многочисленные друзья центра «Хатсина». Традиционно в рамках фестиваля прошли выставки карельских и финских домотканых полотенец и лоскутных панно по эпосу «Калевала», мастер-классы по традиционным ремеслам. Замечательный концерт подготовили участники сообщества «Хатсина» и их друзья — исполнители и творческие коллективы Гатчины и Санкт-Петербурга.