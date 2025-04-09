Какие изменения ждут сферу культуры Гатчинского округа

В 2024 году на гатчинской земле было проведено 6857 культурно-массовых мероприятий, которые посетили более полутора миллионов человек. Возросло количество участников клубных формирований – к началу 2025 года это число превысило 14800 человек. Наиболее востребованное направление в культурно-досуговых учреждениях на сегодня – хореография, 2099 человек в составе 66 коллективов. На втором месте вокалисты (до недавнего времени они лидировали) – 1172 человека, 64 коллектива.

Были казенными, стали бюджетными

Период преобразований был тяжел. Произошли сложные изменения в документации, реорганизация. В итоге все учреждения культуры стали подведомственны комитету по культуре и туризму Гатчинского округа.

Центральная библиотечная система г. Гатчины осталась в неизменном виде, все остальные библиотеки округа теперь объединены в ЦБС Гатчинского округа. Межпоселенческая районная библиотека переименована в централизованную библиотечную систему округа, и все библиотекари становятся сотрудниками этой системы, а не культурно-досуговых учреждений. По словам Марии Титовой, это плюс, так как есть отдельное федеральное законодательство по библиотечному делу, и это позволит легче формировать электронные библиотечные каталоги и вести единую политику в сфере библиотечного дела.

Культурно-досуговые учреждения поменяли тип: раньше они были казенными учреждениями, с 1 января 2025 года стали бюджетными. Теперь у них есть финансирование в рамках муниципального задания, иные средства, а также появилась возможность оказывать больше платных услуг и получать дополнительный доход на развитие.

Дом Исаака Шварца больше не культурно-досуговое учреждение – он вновь обрел статус музея. В музейный центр округа войдут в статусе музеев «Дачная столица», музей Красногвардейского укрепрайона, Информационно-туристский центр.

Создан центр содействия в реализации проектов в сфере культуры и туризма.

Гатчинский ТЮЗ стал отдельным юридическим лицом, выйдя из состава ЦТЮ. Урегулирован статус артистов и режиссера: они стали официально артистами театра, а не культурно-досугового центра. Это даст им возможность вступить в Союз театральных деятелей и принимать участие в бесплатном обучении, фестивалях и конкурсах. Возглавляет театр Елена Котельникова.

Дефицита кадров нет

В Гатчинском муниципальном округе сеть учреждений культуры представлена 36 юридическими лицами. Средняя заработная плата работников культуры составляет 64068,10 рублей, средняя зарплата работников дополнительного образования – 64296,60 рублей, и у педагогов в ближайшее время произойдет очередная индексация.

Мария Титова подчеркнула, что у работников сферы культуры нет специальных режимов трудовой деятельности, то есть и у артистов, и у танцоров, и у художников, и у музыкантов пятидневка и 8-часовой рабочий день (не оговорено, правда, как в этот график укладываются концерты, спектакли и выступления по субботам, воскресеньям и праздникам). Указ президента о подъеме средней заработной платы на внешних совместителей не распространяется.

- Средний возраст работников культуры в Гатчинском округе на сегодняшний день – 50 лет, но в отрасль активно входят молодые специалисты лет 35–40. Острого дефицита кадров не наблюдается. Мы имеем возможность предъявлять требования к уровню работников культуры, – сказала Мария Леонидовна.

На селе не хватает педагогов допобразования, звукорежиссеров и аккомпаниаторов – баянистов и аккордеонистов. На начало 2025 года имелось 26 вакантных мест профильных специалистов.

101 объект культуры

В комитете по культуре и туризму появился специалист с инженерным образованием, который объедет все учреждения культуры, чтобы лично оценить их состояние, ознакомиться с документацией, и к концу апреля будет разработан план на 10 лет по капитальным ремонтам, реконструкции и строительству, сетка по улучшению всей материально-технической базы объектов культуры, а их на территории округа 101.

На сегодняшний день требуется строительство ДК в Кобрино, Суйде, Рождествено, Пудомягах и Малом Верево. В Суйде идет проектирование модульного ДК под руководством Управления строительства Ленобласти, в Пудомягах разработана проектно-сметная документация и подана заявка в госпрограмму на строительство Дома культуры. В Малом Верево в связи с мощным жилищным строительством через некоторое время остро встанет вопрос строительства культурно-досугового объекта, но пока под него даже территория не выделена.

Срочно требуется реконструкция Вырицкого культурно-досугового центра: средства выделили, провели предварительное обследование, как его можно расширить и реконструировать.

В этом году будет разработана проектно-сметная документация для ремонта в здании бывшей котельной, которое приспособят для Гатчинской художественной школы.

Также в 2025 году запланированы работы в Коммунаровской школе искусств: ремонт концертного зала, коридора, замена окон, ремонт асфальтовой дорожки возле школы.

В Сиверской школе искусств будут выполнены работы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: установка рамки металлоискателя, замена системы видеонаблюдения и т.д.

В Гатчинской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова запланирован ремонт холла и помещений первого этажа в здании на Красноармейском проспекте и на ул. Чкалова.

Выделены средства на проектные работы по ремонту фасада и внутренних инженерных сетей киноконцертного зала «Победа», ремонт фасада ЦТЮ, на проектные и ремонтные работы в доме №6-а на ул. Радищева для приспособления этого объекта культурного наследия для современного использования под музей Гатчины.

Также ожидается ремонт на первом этаже в Гатчинском доме культуры, ремонт библиотеки в Елизаветино, техническое обследование здания Вырицкого КДЦ и капремонт киноконцертного зала «Юбилейный» в Сиверском.

В юбилейный год А.И. Куприна выделены средства на библиотеку, носящую его имя: будет сделан ремонт кровли и разработана проектно-сметная документация на внутренние работы, причем отделка помещений библиотеки должна быть с дизайном. Как заметила Мария Титова, в библиотеке им. Куприна очень современные методы работы, и сегодняшний интерьер уже не соответствует потребностям. Кроме того, в рамках муниципального проекта «Город на ладони» предусмотрены ассигнования на разработку и создание интерактивного макета исторической части Гатчины XIX века, который будет установлен в библиотеке в следующем году.

Станет ли Гатчина культурной столицей страны?

Мария Титова ответила на вопросы журналистов о судьбе гатчинских театров и музеев.

- Кто будет руководить коллективом театра-студии «За углом» после ухода Юрия Калугина?

- Это самодеятельный коллектив, не профессиональный. Слухи о закрытии театра не соответствуют действительности. Театр активно ведет свою деятельность, развивается, разработана репертуарная сетка на 2025 год. С 2025 года театр сотрудничает с сообществом «Особые ребята» и реабилитационным центром «Дарина». На сегодняшний день обязанности руководителя исполняет Светлана Ананьева.

- Будет ли переезжать музей Красногвардейского укрепрайона и куда? Планируется ли расширение музея города Гатчины? Когда и где будет открыт Музей воинской славы, идею которого вынашивают несколько лет?

- Расширение музея г. Гатчины запланировано: третий этаж здания на проспекте 25 Октября будет передан музею. В 2027 году там планируется открытие Музея воинской славы площадью 160 кв. м с несколькими залами. Там же расположится музей Красногвардейского укрепрайона.

- Будет ли развиваться в Гатчинском округе гастрономический туризм?

- Тема актуальная, но сначала необходимо повысить качество гатчинского общепита. И, по мнению гостей города, в Гатчине не хватает кафе, особенно летом.

Не хватает также навигации по городу: как рассказала Мария Титова, разработан туристический портал Гатчинского округа, на выходе из дворцового парка установят информационные киоски.

Еще из анонсов: по инициативе главы администрации разрабатывается проект «Гатчинская новогодняя кутерьма» – целый комплекс зимних развлечений на общественных пространствах: катки, горки и прочее.

В этом году в Приоратском парке снова пройдет фестиваль «Дым над водой», театр «На Литейном» разработал грант и планирует его реализовать в Гатчинском округе, и вообще довольно много организаций, которые хотят реализовывать проекты грантов федерального уровня на гатчинской территории. Подана заявка на участие Гатчины в федеральном конкурсе «Культурная столица России» в 2027 году. Это, прежде всего, туристический конкурс, в котором город оценивают со всех точек, в том числе транспортной доступности и инфраструктуры.

Мария Титова анонсировала создание Союза почетных работников культуры Гатчинского округа, что позволит не просто чествовать их, но и обеспечит преемственность поколений. По поводу предложений и замечаний Мария Леонидовна отметила, что лучшие идеи всегда идут от общественности, от населения и самих сотрудников комитета по культуре: «Мы всегда рады идеям, но их нужно соотносить с реалиями».

Екатерина Дзюба