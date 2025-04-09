Разговоры о важном со старостами

В своем приветственном слове глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим назвала сельских старост необходимой связующей нитью между органами власти и жителями:

- Вы стоите у руля конкретных населенных пунктов, предлагаете конкретные проекты. Сегодня мы с вами в очередной раз находимся в начале большого пути. Я уверена, что и дальше, консолидируя наши усилия, потенциал, компетенции и общие возможности, мы будем делать всё для развития Гатчинского округа. Поскольку мы первый в Ленобласти муниципальный округ, по решению губернатора мы имеем определенные преференции с точки зрения финансового обеспечения. По поручению Александра Дрозденко подготовлены новые предложения в адрес правительства Ленинградской области о дополнительном финансировании, что даст нам возможность более эффективно, сконцентрировав все ресурсы – и кадровые, и финансовые – развиваться дальше.

Заместитель главы администрации Ольга Мясникова рассказала о реформе местного самоуправления.

Готовимся к пожароопасному сезону

Начальник отряда Государственной противопожарной службы Анатолий Долгополов, напоминая о важности противопожарных норм и правил, привел статистические данные прошлого года. Так, за 2024 год на гатчинской территории произошел 621 пожар, погибло 19 человек, 16 пострадали, прямой ущерб превысил 2 млн рублей.

В Гатчинском округе – пять подразделений государственной пожарной службы, которые находятся в Гатчине, Коммунаре, Сиверском и Вырице и обслуживают 104 населенных пункта. Кроме того, на территории Гатчинского округа функционируют добровольные пожарные дружины и команды: «Чаща», «Спарта», «ОДК-Сервис» и «Комбикормовый завод».

Одно из важнейших условий пожарной безопасности – надежное противопожарное водоснабжение. В четырех населенных пунктах в нарушение этой нормы пожарные водоемы отсутствуют: на Пудомягской территории – это деревни Вярлево и Веккелево, на Вырицкой – деревня Ольховец, в Рождественском поселении – деревня Даймище.

Анатолий Долгополов довел до сведения глав территориальных управлений перечень превентивных мероприятий для предотвращения пожаров. Особый акцент был сделан на опасность поджигания сухой травы: это категорически запрещено, поскольку может привести к большим пожарам с тяжелыми последствиями.

Также с докладами выступили зам. начальника ОНДиПР Гатчинского района Антон Егоров и директор Муниципального центра управления, безопасности и гражданской защиты населения Гатчинской администрации Андрей Чертов. Он отметил, что в рамках подготовки к пожароопасному сезону в марте была расконсервирована техника пожарно-химической станции Гатчинского лесничества. Проводятся проверки пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря лесопользователей Гатчинского округа. 19 марта прошла совместная тренировка с привлечением сотрудников МЧС и администрации Гатчинского округа по отработке тактики и техники тушения лесных пожаров.

Введены в эксплуатацию семь камер видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой – вблизи Тайцев, Елизаветино, Дивенского, Слудиц, Вырицы, Сусанино и Даймища. Данные камеры позволяют контролировать 93% земель лесного фонда Гатчинского лесничества. Кроме того, начала работать система «Лесохранитель», с 1 мая планируются дежурства для ви-деонаблюдения за лесопожарной обстановкой в пунктах диспетчерского управления Гатчинского лесничества.

Между главами территориальных управлений Гатчинского округа и Гатчинским лесничеством – филиалом ЛОГКУ

«Ленобллес» подписаны соглашения о взаимодействии по обеспечению пожарной безопасности на территории лесного фонда Гатчинского лесничества, а также смежных с ним территорий.

9 садоводств будут с газом

Заместитель главы администрации Гатчинского округа по строительству Тигран Погосян доложил о ходе газификации населенных пунктов Гатчинского округа.

Из 240 населенных пунктов округа 126 – газифицированы, и жители могут подать заявку на подключение. В 2024 году было газифицировано 30 населенных пунктов – построены распределительные сети, идет процесс оформления исполнительно-технической документации. 62 будут газифицированы с 2025 до 2030 года согласно плану догазификации.

Также в рамках программы догазификация газифицируются садоводства – при условии, что СНТ находится в границах газифицированного населенного пункта. Распределительные сети подводятся до границ садовых земельных участков бесплатно, но собственникам необходимо зарегистрировать права на дом. Статус дома должен быть «жилой дом» или «жилое строение», но не садовый или дачный дом.

Если заявка на догазификацию подается от представителя СНТ, необходимо представить ситуационный план, выписки из ЕГРН на жилой дом и на земельный участок, копию протокола общего собрания членов садоводства, на котором принято решение о догазификации, СНИЛС.

На данный момент в Гатчинском округе под критерии догазификации подходят девять садоводств: «Лесовод», «Таицкий Родничок», «Руссолово», «Шанхай», «Рошалец», «Мариенбург», «Южное» массива Коммунар, «Рассвет», «Комсомолец».

Чтобы снизить затраты на газификацию жилого дома, жители Ленинградской области могут воспользоваться субсидией. Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших участников СВО сумма субсидии составляет до 300 тысяч рублей. Для льготной категории – до 201 тысячи рублей, и до 180 тысяч рублей – для жителей без льгот. Для получения субсидии надо иметь регистрацию на территории Ленинградской области не менее года, причем необязательно в газифицируемом домовладении (это требование исключено). Перечень льготных категорий граждан размещен на официальном сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу.

На конец 2024 года в Гатчинском округе поступило более 13750 заявок на догазификацию, заключено свыше 8400 договоров – более 61% от поступивших заявок. Исполнено более 7360 договоров – сети доведены до границ земельных участков. Газ пущен в 2650 домов.

В 2024 году была проведена реконструкция четырех газорегуляторных пунктов – оборудования для предварительной очистки газа и автоматического снижения давления, причем газорегуляторные пункты заменены с однониточных на двухниточные. Наличие резервной линии редуцирования повышает надежность эксплуатации: при поломке основной линии включается резервная, и газоснабжение потребителей идет в бесперебойном режиме. В планах на 2025 год – реконструировать еще три газорегуляторных пункта.

О местном самоуправлении и медицине

Начальник сектора отдела по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями администрации Гатчинского округа Николай Котов рассказал о реализации областного закона от 16.02.2024

№ 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…» на территории Гатчинского округа. Данный закон предоставил возможность органам территориального общественного самоуправления выступать с инициативой проектов, на которые предусмотрено финансирование из областного бюджета.

В феврале 2025 года между областным комитетом по местному самоуправлению и администрацией Гатчинского округа заключено два соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета. В одно соглашение включены мероприятия, предложенные старостами и общественными советами, во второе – мероприятия, инициированные ТОСами. Всего запланировано 33 мероприятия, и в большинстве своем это ремонт дорог. Общая сметная стоимость превысила

62 млн рублей. На 1 апреля уже заключено 11 контрактов.

В ходе разговора с сельскими старостами Людмила Нещадим ответила на вопросы, которые касались уборки дорог, вывоза мусора, газификации и многого другого.

В завершение встречи и.о. главврача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов обратился к старостам с предложением о взаимодействии – по всем возникающим у сельских жителей вопросам, включая запись к врачам, диагностические процедуры и организацию выездных приемов врачей узких специальностей в разных населенных пунктах Гатчинского округа. Предложение было встречено аплодисментами.

Екатерина Дзюба