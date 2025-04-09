В Ленобласти снижается административное давление на бизнес
Александр Дрозденко принял ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Ленинградской области Елены Рулевой.
Рубрики: Бизнес
«По итогам 2024 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Ленобласти отмечает динамику снижения административного давления на бизнес. Елена Рулева доложила, что основным инструментом надзорных органов стали не проверки, а профилактика – её доля выросла до 94,8% от общего числа контрольных мероприятий. Такой подход помогает бизнесу не допускать нарушений, и, как следствие, за три года вдвое снизилось количество уголовных дел в сфере предпринимательства. Бизнес все чаще прибегает к медиации для возможности избежать судебных разбирательств», – отметил глава региона.
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