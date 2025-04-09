В Ленобласти снижается административное давление на бизнес

«По итогам 2024 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Ленобласти отмечает динамику снижения административного давления на бизнес. Елена Рулева доложила, что основным инструментом надзорных органов стали не проверки, а профилактика – её доля выросла до 94,8% от общего числа контрольных мероприятий. Такой подход помогает бизнесу не допускать нарушений, и, как следствие, за три года вдвое снизилось количество уголовных дел в сфере предпринимательства. Бизнес все чаще прибегает к медиации для возможности избежать судебных разбирательств», – отметил глава региона.