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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.04.25 с 10:00 до 17:00

Веревское поселение:

д. Зайцево,

тер. СНТ Дони.

 

11.04.25 с 10:00 до 17:00

Таицкое поселение:

д. Истинка.

 

11.04.25 с 10:00 до 17:00

Войсковицкое поселение:

д. Карстолово.

 

11.04.25 с 09:30 до 17.00

Сиверское поселение:

д.Старосиверская.

 

11.04.25 с 09:30 до 17:00

Большеколпанское поселение:

д. Старые Черницы.