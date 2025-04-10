Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
11.04.25 с 10:00 до 17:00
Веревское поселение:
д. Зайцево,
тер. СНТ Дони.
11.04.25 с 10:00 до 17:00
Таицкое поселение:
д. Истинка.
11.04.25 с 10:00 до 17:00
Войсковицкое поселение:
д. Карстолово.
11.04.25 с 09:30 до 17.00
Сиверское поселение:
д.Старосиверская.
11.04.25 с 09:30 до 17:00
Большеколпанское поселение:
д. Старые Черницы.
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