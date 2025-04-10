Олег Петров отметил работу «Единой России» на отчете губернатора

Во время отчета губернатора выступил также руководитель фракции в Законодательном собрании Ленинградской области, депутат Олег Петров.

«Ленинградская область сделала огромный прогресс за последние десять лет. Сегодня многие жители гордятся тем, что они живут на земле Ленинградской области! Часто, общаясь с населением, слышишь, как высоко оценивают развитие региона и достигнутые результаты. Хочу особенно отметить работу фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ленинградской области!» — прокомментировал Олег Петров.

Олег Петров также отметил, что в докладе главы 47 региона были обозначены задачи на ближайшие пять и десять лет, и это ключевой момент, который поможет жителям региона увидеть качественные изменения и гордиться тем, что они живут на этой земле.