Олег Петров отметил работу «Единой России» на отчете губернатора
Сегодня, 10 апреля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил в Гатчине с отчетом о результатах деятельности правительства Ленинградской области в 2024 году.
Во время отчета губернатора выступил также руководитель фракции в Законодательном собрании Ленинградской области, депутат Олег Петров.
«Ленинградская область сделала огромный прогресс за последние десять лет. Сегодня многие жители гордятся тем, что они живут на земле Ленинградской области! Часто, общаясь с населением, слышишь, как высоко оценивают развитие региона и достигнутые результаты. Хочу особенно отметить работу фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ленинградской области!» — прокомментировал Олег Петров.
Олег Петров также отметил, что в докладе главы 47 региона были обозначены задачи на ближайшие пять и десять лет, и это ключевой момент, который поможет жителям региона увидеть качественные изменения и гордиться тем, что они живут на этой земле.
«За последнее время в нашем регионе принято множество законов социального направления. Подводя итог, можно уверенно сказать, что промышленность и экономика нашего региона процветают, а малый и средний бизнес активно развиваются на территории Ленинградской области», — резюмировал Олег Петров.