В Ленобласть пришла метель: коммунальные службы начали уборку
Снежный штаб региона на пятницу-субботу переведен в усиленный режим работы.
Рубрики: ЖКХ
По прогнозам синоптиков, снег будет идти в пятницу и в субботу, а в воскресенье потеплеет до +12.
«Снежный штаб уже работает, коммунальные службы региона накануне перешли в режим повышенной готовности. Ведется уборка дорог, тротуаров, общественных территорий, во дворы вышли дворники управляющих компаний, обеспечено использование противогололедных материалов. Онлайн-обращения по уборке снега принимает Снежный штаб: https://vk.com/snegshtab47», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков.
Главное внимание важно уделить безопасности на дорогах, особенно тем, кто уже успел перейти на летнюю резину.
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