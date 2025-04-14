Ленобласть готовится к завершению отопительного сезона

«Будем вместе с администрациями муниципальных образований завершать отопительный сезон, финал которого по законодательству зависит от погоды. Мы уже получили первые жалобы на перетопы. Вместе с Госжилнадзором дали рекомендации теплоснабжающим организациям и управляющим компаниям по оперативной настройке тепловых пунктов и иного оборудования, чтобы поддерживать в домах у ленинградцев подходящую погоду. От своевременности завершения сезона будет зависеть и размер межтарифной разницы для теплоснабжающих организаций, каждый рубль на контроле», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов на совещании в правительстве региона.

По данным синоптиков, уже на этой неделе температура в регионе поднимется до + 15-22 градусов.