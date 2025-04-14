В Ленобласти стартовал месячник субботников

«До 8 мая субботники пройдут на всех мемориалах, памятных захоронениях, в парках и скверах, во дворах и возле водоемов Ленинградской области. На интерактивной карте — уже 2457 адресов. Как показывает практика прошлых лет, их число увеличится, поскольку провести свой субботник и нанести его на карту для связи с администрацией и обеспечения инвентарем может любой житель Ленобласти. Во время субботников планируется убрать территории, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, высадить саженцы, отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков на совещании в региональном правительстве.

В 2025 году по традиции запланировано проведение субботников в два этапа:

• I этап (с 14.04.2025 по 08.05.2025) – экологический;

• II этап (с 28.04.2025 по 08.05.2025) – патриотический.

Работает интерактивная карта, с помощью которой можно присоединиться к субботникам. На ней отображаются места проведения субботников, в том числе — организованных жителями Ленинградской области.

В прошлом году в субботниках приняли участие более 410 тысяч человек, среди которых — более 1300 работников органов исполнительной власти Ленинградской области и более 14 тысяч сотрудников подведомственных организаций. Проведены работы по уборке и благоустройству 2 416 общественных и дворовых территорий. На Всероссийский субботник — 2024 вышло больше 51 тысячи ленинградцев, которые привели в порядок 500 территорий.