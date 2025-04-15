Мы родом не из детства – из войны

80 лет назад – 11 апреля 1945 года – заключенные Бухенвальда подняли восстание и взяли лагерь под свой контроль. Началось восстание со штурма сторожевых вышек, и охранники не стали оказывать серьезного сопротивления – на горизонте уже показались американские танки. С оружием в руках узники захватили здание администрации и арсенал; советские военнопленные вывесили над своим бараком самодельный красный флаг, а над лагерными воротами появился белый – в знак того, что лагерь находится в руках восставших. Через два дня на территорию Бухенвальда вошли войска Третьей армии США.

Теперь дата 11 апреля – напоминание о миллионах жертв фашистского режима, замученных в концлагерях. Среди них были славяне, евреи, цыгане, военнопленные, политзаключенные, инвалиды – все, кто не соответствовал нацистской идеологии.

На митинге возле Вечного огня выступил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. От имени председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина и парламентариев к собравшимся обратилась депутат Татьяна Бездетко:

- Этот день напоминает всему человечеству о страшных преступлениях нацистского режима и о миллионах жизней, оборванных в лагерях смерти. Названия Бухенвальд, Освенцим, Маутхаузен навсегда стали символами небывалой жестокости и, вместе с тем, несгибаемой силы духа тех, кто выжил в нечеловеческих муках и сумел сохранить веру в справедливость. К сожалению, в XXI веке идеология нацизма вновь поднимает голову. Мы с болью видим, как наши соотечественники становятся жертвами насилия, оказываются в заложниках у тех, кто оправдывает свои преступления национальной ненавистью. Именно поэтому так важно передавать новому поколению правду о трагедии прошлого, чтобы не допустить ее повторения.

На митинге выступили заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов, председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.

Все выступавшие подчеркивали, что нынешние поколения должны быть достойны тех, кто пережил страшные страдания, кто погиб в фашистских застенках и кто выдержал немыслимые испытания и сегодня находится рядом с нами.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.