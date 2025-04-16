Ленинградской области — инфраструктуру для жизни

«Максимально все «разбюрократить» и создать условия для ускоренного строительства нового жилья, расселения аварийных домов и создания новых дорог и соцобъектов — задача, которую сегодня Президент России Владимир Путин поставил перед участниками заседания президиума Госсовета России по развитию инфраструктуры для жизни.

Без инвестиций решение такой масштабной задачи невозможно, но важно найти баланс и правильно разделить затраты между бизнесом, региональными и муниципальными властями. Четко организовать командную работу и распределить усилия так, чтобы одинаково качественная инфраструктура создавалась как в отдаленных районах, так и в зоне агломерации. Для этого Ленобласть активно использует инструменты развития: в КРТ — 2,5 миллиона квадратов жилья, дороги и сети активно обновляем за счёт инфраструктурных кредитов, разрабатываем мастер-планы развития исторических поселений, ежегодно создаем около сотни новых общественных пространств. Человек — главный капитал в нашей стране, поэтому главный приоритет для нас — строить и модернизировать инфраструктуру для жизни с учетом потребностей, нужд и интересов жителей», — рассказал губернатор Александр Дрозденко.