«Полярные крылья Родины» – в музее Гатчины

Этот выставочный проект призван показать историю достижений в области авиации довоенного периода, рассказать о летчиках – пионерах полярной авиации, воздушном освоении арктических трасс. На выставке представлены подлинные предметы из коллекции музея, среди которых – документы, предметы печатной продукции и периодики, фотографии, предметы быта, приборы и оборудование.

Первые попытки покорения Севера с воздуха относятся еще к концу XIX века. Так, в 1897 году шведская экспедиция С.А. Андрэ, К. Френкеля и Н. Стриндберга на воздушном шаре безуспешно пыталась покорить полюс.

Появление первых самолетов открыло новые возможности для полярных исследований. Пионером полярной авиации в России стал Ян Иосифович Нагурский (1888–1976), который принимал участие в экспедиции Главного гидрографического управления по поиску пропавших экспедиций Г.Я. Седова, В.А. Русанова и Г.Л. Брусилова. Несмотря на то, что никаких следов затерянных экспедиций (кроме каирна Г.Я. Седова) обнаружено не было, пилот смог преодолеть расстояние в 1060 км и достичь 76 параллели. Дальнейшее освоение полярных территорий временно было прервано в результате разрухи, вызванной событиями Гражданской войны.

Продолжателем дела Я.И. Нагурского уже в Советском Союзе стал авиатор, один из первых полярных летчиков Борис Григорьевич Чухновский (1898–1975), жизнь которого была тесно связана с Гатчиной. Он родился в Петербурге, но его детство и юность прошли в Гатчине. Борис вместе со старшим братом Всеволодом был определен в Гатчинское Реальное училище имени императора Александра III.

На глазах Бориса Чухновского зарождалась русская военная авиация. В 1910 году в Гатчине открылась первая в России воздухоплавательная школа. Чухновский знал первых русских летчиков – поручиков Руднева и Горшкова, сам пропадал всё свободное время на гатчинском летном поле. В своих воспоминаниях он отмечал, что именно Гатчина помогла ему сделать выбор в профессии, почувствовать себя «завербованным авиацией».

Чухновский стал одним из первых асов полярной авиации. В 1924 году в рамках Карской гидрографической экспедиции он совершил первый полет в Арктику, где провел аэрофотосъемку архипелага Новая Земля на гидросамолете Ю-20. В июле 1928 года имя Бориса Чухновского прогремело на весь мир в связи с операцией по спасению членов экспедиции Умберто Нобиле, потерпевших катастрофу на дирижабле «Италия». Самолет Чухновского «Юнкерс» ЮГ-1 был погружен на ледокол «Красин» и совершал разведывательные полеты. Именно Чухновский нашел лагерь Умберто Нобиле и сбросил на льдину припасы.

В 1933 году Б.Г. Чухновский предложил идею специализированного арктического самолета. Воздушное судно получило название «ДАР» («Дальний арктический разведчик»). С началом Великой Отечественной войны полярный летчик Чухновский стал заместителем командира

118-го морского разведывательного авиационного полка ВВС Северного флота. Он лично летал на сопровождение караванов судов, совершил 27 боевых вылетов на бомбометание, выполнял воздушную разведку в Баренцевом и Карском морях.

В 1946 году Чухновский вышел в запас, работал в ДОСААФ консультантом полярной авиации. Среди его наград – орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, медали «20 лет РККА», «За оборону Советского Заполярья» и «За Победу над Германией».

Борис Григорьевич Чухновский умер 30 сентября 1975 года, похоронен в Гатчине на Солодухинском кладбище.

Послевоенный период освоения Севера ознаменовался широким применением вертолетов для воздушной разведки. Примечательно, что после начала выпуска первого советского серийного вертолета Ми-1, машина с серийным номером «2» была передана на ледокол «Ермак». На всех новых ледоколах, строившихся с 1950-х годах, оборудовалась вертолетная площадка, включая и ледокол «Красин». Продолжались и рекорды сверхдальних авиаперелетов.

Выставка «Полярные крылья Родины» продлится в музее города Гатчины до 31 мая. Вход свободный.

В музее города Гатчины готовятся обзорные экскурсии по выставке, которые будет проводить экскурсовод Евгения Воронюк.

16 мая в 16.00 в музее состоится лекция сотрудника музея «Ледокол «Красин» Виталия Бронникова.

Подготовила Юлия Лысанюк