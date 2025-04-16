Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 18 апреля в Ленинградской области

Традиционно площадки будут в каждом районе Ленобласти, на которых 270 работодателей предложат 16 360 вакансий, включая АО «РУСАЛ», Кингисеппский машиностроительный завод, Выборгский судостроительный завод, АО «ГЕСЕР» и многие другие.

Карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. В рамках мероприятия помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

В этом году на площадках ярмарок трудоустройства в рамках регионального этапа впервые пройдет «Фестиваль профессий». Он станет центральным профориентационным мероприятием, где гости смогут познакомиться с профессиями, которые востребованы не только сегодня, но и не утратят своей актуальности в будущем.

Самая крупная площадка будет организована во Всеволожске. Кроме встречи с работодателями здесь пройдёт деловая сессия для HR-специалистов. Ведущие специалисты региона расскажут о современных тенденциях на рынке труда. Например, компания «Авито-работа» расскажет об особенностях рекрутинга в Ленинградской области.

В Гатчине ярмарка пройдет по адресу: пр. 25 Октября, д. 5. Штаб общественной поддержки Ленинградской области

Дата и время проведения: 18 апреля 10:00 - 13:00

Для соискателей будут доступны гарантированные собеседования с работодателями. Будут работать консультационные пункты фонда поддержки предпринимателей, центра социальной защиты, фонда «Защитники Отечества», партии «Единая Россия». Пройдут мастер-классы «Успешный самозанятый» от предпринимателей.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства в Ленинградской области проходит с 2023 года и с каждым годом количество ее участников растет, используются интерактивные инструменты диалога между работодателем и соискателем. В 2024 году на региональном этапе ярмарке трудоустройства 404 работодателей представили более 23000 вакансий, мероприятия посетили более 11000 человек на 26 площадках. 712 соискателей по итогам регионального этапа ярмарки нашли работу» - рассказала директор Кадрового центра Ленобласти Татьяна Иванова.

Программа мероприятий регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства Ленинградской области опубликована на сайт Кадрового центра Ленобласти - https://czn47.ru/EE/Events/Event/1.