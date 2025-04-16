Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 18 апреля в Ленинградской области
18 апреля в Ленинградской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций.
Традиционно площадки будут в каждом районе Ленобласти, на которых 270 работодателей предложат 16 360 вакансий, включая АО «РУСАЛ», Кингисеппский машиностроительный завод, Выборгский судостроительный завод, АО «ГЕСЕР» и многие другие.
Карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. В рамках мероприятия помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом.
Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.
В этом году на площадках ярмарок трудоустройства в рамках регионального этапа впервые пройдет «Фестиваль профессий». Он станет центральным профориентационным мероприятием, где гости смогут познакомиться с профессиями, которые востребованы не только сегодня, но и не утратят своей актуальности в будущем.
Самая крупная площадка будет организована во Всеволожске. Кроме встречи с работодателями здесь пройдёт деловая сессия для HR-специалистов. Ведущие специалисты региона расскажут о современных тенденциях на рынке труда. Например, компания «Авито-работа» расскажет об особенностях рекрутинга в Ленинградской области.
В Гатчине ярмарка пройдет по адресу: пр. 25 Октября, д. 5. Штаб общественной поддержки Ленинградской области
Дата и время проведения: 18 апреля 10:00 - 13:00
Для соискателей будут доступны гарантированные собеседования с работодателями. Будут работать консультационные пункты фонда поддержки предпринимателей, центра социальной защиты, фонда «Защитники Отечества», партии «Единая Россия». Пройдут мастер-классы «Успешный самозанятый» от предпринимателей.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства в Ленинградской области проходит с 2023 года и с каждым годом количество ее участников растет, используются интерактивные инструменты диалога между работодателем и соискателем. В 2024 году на региональном этапе ярмарке трудоустройства 404 работодателей представили более 23000 вакансий, мероприятия посетили более 11000 человек на 26 площадках. 712 соискателей по итогам регионального этапа ярмарки нашли работу» - рассказала директор Кадрового центра Ленобласти Татьяна Иванова.
Программа мероприятий регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства Ленинградской области опубликована на сайт Кадрового центра Ленобласти - https://czn47.ru/EE/Events/Event/1.