Мультицентр приглашает ветеранов СВО на новый курс «Сборщик БПЛА»
28 апреля в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области стартует профессиональное обучение по профилю "Сборщик БПЛА".
Рубрики: Общество
За период обучения ветераны СВО смогут получить не только новую востребованную профессию, а также — при необходимости — социальные, медицинские, психологические и юридические услуги.
Кроме того, на время обучения предоставляется бесплатное питание и проживание. После завершения обучения команда Кластера оказывает содействие в трудоустройстве.
Обучение будет проходить в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в городе Всеволожск по адресу: улица Шишканя, д.4.
Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: +79213774747, +79991985596
Количество мест ограничено.
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