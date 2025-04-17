Мультицентр приглашает ветеранов СВО на новый курс «Сборщик БПЛА»

За период обучения ветераны СВО смогут получить не только новую востребованную профессию, а также — при необходимости — социальные, медицинские, психологические и юридические услуги.

Кроме того, на время обучения предоставляется бесплатное питание и проживание. После завершения обучения команда Кластера оказывает содействие в трудоустройстве.

Обучение будет проходить в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в городе Всеволожск по адресу: улица Шишканя, д.4.

Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: +79213774747, +79991985596

Количество мест ограничено.