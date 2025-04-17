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Мультицентр приглашает ветеранов СВО на новый курс «Сборщик БПЛА»

28 апреля в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области стартует профессиональное обучение по профилю "Сборщик БПЛА".

Рубрики:  Общество

За период обучения ветераны СВО смогут получить не только новую востребованную профессию,  а также — при необходимости — социальные, медицинские, психологические и юридические услуги. 

Кроме того, на время обучения предоставляется бесплатное питание и проживание.  После завершения обучения команда Кластера оказывает содействие в трудоустройстве. 

Обучение будет проходить в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в городе Всеволожск по адресу: улица Шишканя, д.4. 

Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: +79213774747, +79991985596

Количество мест ограничено.