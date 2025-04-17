В Гатчине пройдет ярмарка трудоустройства

Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» - ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций.

Для соискателей будут доступны гарантированные собеседования с работодателями. Будут работать консультационные пункты фонда поддержки предпринимателей, центра социальной защиты, фонда «Защитники Отечества», партии «Единая Россия». Пройдут мастер-классы «Успешный самозанятый» от предпринимателей.