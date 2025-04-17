Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В Гатчине пройдет ярмарка трудоустройства

Завтра, 18 апреля, Гатчина присоединится к Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка пройдет в Штабе общественной поддержки (пр. 25 Октября, д. 5, кинотеатр «Победа») с 10 до 13 часов.

Рубрики:  Общество

Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» - ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций.

Для соискателей будут доступны гарантированные собеседования с работодателями. Будут работать консультационные пункты фонда поддержки предпринимателей, центра социальной защиты, фонда «Защитники Отечества», партии «Единая Россия». Пройдут мастер-классы «Успешный самозанятый» от предпринимателей.

 

 