Долгожданное новоселье с доступной средой

Два года назад сгорела квартира, где проживал Виктор Борисович Тепин с 44-летним сыном-инвалидом. Пожар полностью уничтожил многоквартирный дом на станции Суйда, лишив крова пять семей.

- После пожара на станции Суйда семьям, потерявшим жилье, был предоставлен маневренный фонд. Он был не самым лучшим на тот момент. Постепенно приводили его в порядок. Сам Виктор Борисович многое сделал – он рукастый. Спонсоры помогли расширить дверной проем для инвалидной коляски, - рассказывает глава Кобринского территориального управления Вячеслав Федорченко.

Более двух лет Виктор Борисович и его сын Вадим проживали в таких стесненных условиях. Они стояли в очереди на получение жилья и имели преимущество - не только как погорельцы, но и потому что сын может передвигаться только в инвалидной коляске. К решению вопроса подключились и сотрудники прокуратуры.

Подобрать благоустроенную и приспособленную для проживания инвалида квартиру администрации Гатчинского округа удалось благодаря муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа». В 2021 году по инициативе главы администрации Людмилы Нещадим был утвержден порядок по замене жилых помещений, согласно которому семьи, имеющие в своем составе инвалидов-колясочников и не имеющие возможности приспособить для них свое жилье, получили право поменять его на другое - подходящее для маломобильных групп населения.

- Виктору Борисовичу Тепину квартира приобретена и предоставлена в собственность за счет средств бюджета Гатчинского округа. Здесь учтены все пожелания семьи: квартира улучшенной планировки расположена на первом этаже, в подъезде установлен откидной пандус, в квартире увеличены дверные проемы, расширена входная группа, сделан упор в ванной, - отметил начальник отдела жилищной политики Александр Кандыба.

Ключи от новой квартиры и документы на нее Виктору Борисовичу вручил Гатчинский городской прокурор Сергей Бажутов.

- Поздравляю вас с новосельем. Рад, что нам удалось помочь вашей семье. Вижу, что вы удовлетворены квартирой и созданными в ней условиями для проживания. Желаю вам и сыну доброго здоровья! – обратился к Виктору Борисовичу прокурор города.

Виктор Борисович не скрывает слез счастья. Мечта стала реальностью. В этом году еще одна семья сможет справить новоселье в квартире, приспособленной для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Елена Суралёва