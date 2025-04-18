Очередные жертвы телефонных мошенников

11 апреля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 62-летнего гражданина, у которого обманным путем похитили 1,5 млн руб-

лей. Следователь следственного управления возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Накануне некое лицо ввело потерпевшего в заблуждение – так, что мужчина самостоятельно посредством приложения Mir Pay через банкомат взял и перевел денежные средства в размере

1,5 млн рублей на номер счета неустановленного лица. Тут и сказке конец – деньги канули, обманутый гражданин заявил в полицию.

10 апреля в гатчинскую полицию обратилась 70-летняя жительница деревни Черново: ей на мобильный позвонил неизвестный мужчина. Звонивший сообщил, что производят замену ключей от домофона. Потом поступило сообщение о том, что введен неправильный код от «Госуслуг» и для уточнения информации необходимо перезвонить по таким-то мобильным номерам. Пенсионерка перезвонила, ей ответила женщина, представившаяся сотрудницей Роскомнадзора: «Вам звонили мошенники, уже выписана доверенность на другого человека для получения денежных средств от вашего имени», – заявила эта «сотрудница».

В итоге мошенники без труда убедили пенсионерку «обезопасить» имеющиеся денежные средства путем перевода «на счет безопасности». Недолго думая, дама направилась в торговый центр «Пилот», где несколькими переводами через банкомат отправила 1 млн рублей на счета, номера которых ей дали неизвестные. По факту мошенничества в особо крупном размере – часть 4 статьи 159 УК РФ – возбудили уголовное дело.