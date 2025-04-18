Работа в Ленобласти: 270 ведущих предприятий предложили ленинградцам 16 000 вакансий

Гости ярмарки трудоустройства не только лично познакомились с крупнейшими компаниями, но и приняли участие в интерактивной программе, получили карьерные консультации.

«Мы поддерживаем уникальную возможность лично познакомиться с крупнейшими компаниями региона. Это ценно и для тех, кто еще в начале трудового пути, и для тех, кто ищет новые карьерные взлеты. Здесь и сейчас можно пообщаться с hr-специалистом, обсудить условия и даже пройти собеседование...», — поделилась председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Юлия Косарева.

Особое внимание привлекла деловая сессия для HR-специалистов на центральной площадке во Всеволожске, на которой эксперты hh.ru, «Авито Работа» и hr-специалисты поделились тенденциями рынка труда 2025 года.