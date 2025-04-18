«Зарница»: награды победителям

По традиции «Зарница» сначала прошла в школах Гатчинского округа. Как признали организаторы, по масштабу охвата детей «Зарницей» у Гатчинского округа один из лучших показателей в регионе – порядка четырех тысяч участников.

На первом, школьном, этапе ученики демонстрировали знание истории Отечества, умение ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, находить быстрое решение в экстремальных ситуациях, а также физическую подготовку и смекалку. Команды проявляли себя в таких заданиях, как «Меткий стрелок», «Переправа», «Паутина». Каждому участнику удалось побывать и «разведчиком», и «связистом».

Второй, муниципальный, этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» был организован на стадионе «Спартак». В игре приняло участие 1100 человек – это 86 команд общеобразовательных учреждений, которые состязались в трех возрастных категориях, и две команды учреждений среднего профессионального образования.

Проведением столь масштабного мероприятия занимался штаб, в состав которого вошли представители комитета образования, комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, «Движения первых», центра патриотического воспитания Ленинградской области, Дворца детского творчества, Гатчинского городского досугового центра и Гатчинского методического центра.

Соревнования проходили в экстремальных условиях: внезапно вернулась зима. Все три дня шел снег и была минусовая температура. Но, несмотря на это, все команды достойно справились с испытаниями.

Открывая церемонию награждения, с дружескими напутствиями к юным зарничникам обратились заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов и председатель комитета образования Марина Шутова.

- Лучшие команды удостоены права защищать честь Гатчинского округа на соревнованиях областного уровня. Хочу пожелать удачи и поблагодарить коллег – ваших педагогов, которые вместе с вами смогли достичь столь высоких результатов, – сказал Павел Иванов.

В младшей возрастной категории победила команда Сиверской гимназии, второе место поделили команды Пламенской и Никольской школ. На третьем месте – команда Коммунарской школы №3

В средней возрастной категории лучшие результаты у Гатчинской школы №7. На втором месте Гатчинская школа №11. На третьем – Сиверская школа №3.

В старшей возрастной категории также победила команда Гатчинской школы №7. Второе место поделили Гатчинская школа №11 и Сиверская гимназия. На третьем месте – Гатчинская школа №9.

Среди команд СПО на первом месте – Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского.

От депутатов Законодательного собрания Ленинградской области на постановку амбициозных планов и достижение новых горизонтов молодежь мотивировала Людмила Тептина. Отдельно Людмила Анатольевна поздравила лучших из лучших – тех, кто смог показать лучший результат на муниципальном этапе военно-патриотической игры «Зарница».

- Чтобы стать победителями вы прошли непростой путь. Были взлеты и падения, радости и огорчения. Но сегодня это уже позади. Каждый из вас внес свой уникальный вклад в общее дело. Потому что побеждает команда, и в команде каждый имеет значение. Поздравляю вас с победой. Уверена, что тот, кто вышел на следующий этап, тоже станет победителем, – сказала Людмила Тептина.

В награждении команд, их руководителей и наставников, а также организаторов и многочисленных партнеров по проведению игры «Зарница» принимали участие почетные гости: руководители Гатчинского округа, местного отделения «Движения Первых» и ветераны СВО.

Приказом начальника Главного штаба Военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» несколько гатчинских юнармейцев были награждены знаком «Юнармейская доблесть». Почетный знак и удостоверение к нему были вручены на сцене под аплодисменты зала.

Также в этот день наград были удостоены все гатчинские участники областного конкурса «Мой герой СВО-47».

Татьяна Можаева