Президентская библиотека – о пасхальных традициях на Руси

В Страстную седмицу – неделю перед Пасхой – верующие вспоминают последние дни земной жизни Спасителя: Его страдания, распятие, крестную смерть и погребение (в церковнославянском языке слово «страсть» означает страдание). Все дни Страстной седмицы называются великими.

На портале Президентской библиотеки представлены раритетные материалы, рассказывающие о традициях этого праздника. Интересное описание пасхальных приготовлений в деревнях Малороссии середины – конца XIX века дают рукописи трудов членов Русского географического общества.

«Хозяйственные работы на поле и в огороде продолжаются до вечера среды. С этого времени начинаются самые спешные и энергичные приготовления к Пасхе. Бабы расстаются со своими излюбленными спицами и веретёнами, забрасывают их подальше и начинают приводить в порядок дом. Мужская половина безжалостно изгоняется или, скорее всего, сама спешит куда-нибудь исчезнуть, так как бабы в это время делаются кусливее всякой злющей осы: попадаться им на глаза очень рискованно». Когда уборка заканчивается, начинается «печенье, варенье, крашение яиц, разрисовка писанок, приготовление колбас». Четвёртый день Страстной седмицы проводится очень торжественно. В церкви всегда много людей, а кто заутреню проспит, «того имеет право каждый желающий (из бывших в церкви) окатить холодной водой и обиды за это никакой не полагается». Говорят, что «вода имеет особенные чудодейственные качества – всё смывать дочиста, обновлять, укреплять».

После литургии совершается общая торжественная панихида, во время которой поминаются все записанные в «грамотках» усопшие родственники. Стоит отметить, что в эти поминальники внесены тысячи имён, которые переходят из рода в род, сохраняясь сто и более лет. Среди «грамоток» попадаются ещё «писаные полууством (форма кириллицы, сложившаяся во второй половине XIV века), с причудливыми виньетками и заглавным рисунком». В этот же день совершается особое «последование великих и славных страстей Господних с чтением двенадцати евангелий и двенадцатикратным колокольным звоном во вся тяжкая». Любители позвонить «заранее влезают на колокольню и усердствуют немилосердно». К Великой пятнице не приурочено никаких обычаев. Не богата поверьями и суббота. И вот настает знаменательная, великая и святая ночь. Гул колоколов разливается по свежему ночному воздуху, возвещая всему миру радость и веселие при наступлении «праздника праздников и торжества из торжеств». Поют все, кто только ни пожелает, а «земному хору дружно вторят с высоты несметные сонмы ангелов».

Приметы на Пасху в Земляном уезде Воронежской губернии собирал член Русского географического общества Павел Россиев. Его рукописные тексты доступны в фонде Президентской библиотеки. Вот несколько из них, датируемых 1913 годом: «Забыть вынуть из печи только испечённый хлеб – накликать на себя беду. В Великую Субботу не дают ничего взаймы, так как это просят не от нужды, а ради ворожбы. Скорлупу, от освящённых в Святую ночь яиц, зашивают в тряпочку и носят вместе с нательным крестиком, как средство от лихорадки».

Крашеные яйца – обязательный атрибут пасхального разговенья. «Нигде в православной России крашеные яйца не пользуются таким почётом, и само их изготовление не достигает такой степени совершенства и оригинальности исполнения, как у южных славян, – писал иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни «Нива», выпуск которого в 1912 году был посвящён празднику Пасхи. – У некоторых славянских народностей существует настоящий культ пасхального яйца, окружённый старинными легендами и множеством особых обычаев. Там яйца не просто красятся, они пишутся, то есть расписываются при помощи особых технических приёмов. Отсюда пошло название – писанки».

В народе существует много легенд о происхождении пасхальных яиц. Согласно одной из них, «капли крови распятого Христа, упав на землю, приняли вид куриных яиц и сделались твёрдыми как камень. Горячие слёзы Богоматери, рыдавшей у подножья Креста, упали на эти кроваво-красные яйца и оставили на них следы в виде прекрасных узоров и цветных крапинок. Когда Христос был снят с Креста и положен во гроб, верующие собрали его слёзы и поделили между собой. А когда пронеслась среди них радостная весть о воскресении, они приветствовали друг друга: „Христос Воскресе“ и при этом передавали из рук в руки Христовы слёзы. После Воскресения обычай этот строго соблюдался у первых христиан, и знамение величайшего чуда – слёзы-яйца строго хранились у них и служили предметом радостного дара в день Святого Воскресенья».

В издании 1890 года «Страстная седмица (Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда, Великий четверток, Великий пяток, Великая суббота) и Пасха» приводятся слова христианского богослова и философа святого Григория Нисского о том, «как праздновался великий праздник Пасхи в древности в быту семейном, общественном и гражданском». Он писал: «Сегодня вся вселенная, как одно семейство, собравшееся для одного занятия, оставив дела обыкновенные, как-бы по данному знаку, обращается к молитве. Нет путников на дорогах; не видно мореплавателей на море; земледелец, оставив плуг и заступ, украсился праздничной одеждой; корчемницы стоят пустыми, исчезли шумные сборища, как исчезает зима с появлением весны; беспокойства, смятения и бури житейские сменились тишиной праздника».

Больше интересных материалов, посвящённых празднованию Светлого Христова Воскресения, можно найти на портале Президентской библиотеки.