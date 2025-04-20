Юбилеи Победы в Гатчине. 1975-й год

Креативно и интерактивно

Архив газеты «Гатчинская правда» – кладезь краеведческой информации. Путешествие по ее страницам, как в машине времени, переносит нас на 50 лет назад. И мы с удивлением замечаем, как трудно быть оригинальным, потому что, как любил повторять наш редактор Лазарь Яковлевич Куляхтин, «всё придумано до нас».

Так, в Гатчинском краеведческом музее, который располагался в Приоратском дворце, 7 мая состоялось торжественное открытие самого современного на то время зала, посвященного Великой Отечественной войне. Вниманию посетителей было представлено несколько интерактивных (тогда они назывались «электрофицированные») карт, где наглядно представлялось развитие событий с первых дней войны. Каждая карта соответствовала отдельной теме: «Оборона Гатчины», «Оккупация», «Освобождение». Вот на черном фоне зажигаются белые огни – это обозначения мест и зданий, где хозяйничали фашисты. А красные огоньки – места явок героев-комсомольцев. Вспышки – это диверсии партизан, отряды которых действовали в районе Гатчины.

Оригинально и решение экспозиции, которая впервые сопровождалась звуковым оформлением.

Посетители музея услышали воспоминания участников событий. В этих рассказах – имена и истории десятков фронтовиков и мирных жителей, выдержки из служебного дневника главного хранителя Гатчинского дворца С.Н. Балаевой.

В центре зала – бюсты Героев Советского Союза. В витринах – подлинные вещи, принадлежавшие ополченцам Балтийской дивизии И.В. Кургановскому и П.К. Назарову, фронтовые открытки жителя Гатчины А.Ф.Теплова и похоронная на его имя.

Документальные фотографии рассказывают о командирах партизанских отрядов, об отважной партизанке Н.В. Дичевой, о юных героях партизанского движения Коле Подрядчикове и Саше Бородулине.

Создание новой экспозиции – коллективный труд научных сотрудников музея, ветеранов войны, художников и мастеров ЛОСХ под руководством Александра Скрягина.

В праздничные дни изостудия представила в Доме культуры портреты ветеранов войны. А на центральной аллее в Гатчинском парке развернулась целая галерея славы – фотографии фронтовиков, юных героев

войны, подпольщиков, погибших на гатчинской земле. Здесь же прошли встречи с ветеранами, выступления ленинградских артистов, вечер для молодежи. Работали качели-карусели, лодочная станция, а в павильоне «Ферма» демонстрировалась выставка музейных фондов.

Очень современно смотрится газетная рубрика «Земля, поднявшаяся из руин». Только фото-факты и краткое пояснение. Например, практически разрушенное фашистами здание промартели «Граммофон» и оно же тридцать лет спустя. Теперь это заводоуправление известного всей стране Гатчинского завода сельскохозяйственных машин. На другой странице – снимок полностью уничтоженного депо на станции Гатчина-товарная – Балтийская, а рядом – построенный на этом месте цех Ленинградского электротехнического завода, запустивший линию станков-автоматов.

Как отмечала Гатчина День Победы 50 лет назад

В канун 30-летия Победы в городе и районе прошли встречи молодежи трудовых и школьных коллективов с ветеранами Великой Отечественной войны.

9 мая гатчинцы встречали многочисленных гостей – ветеранов соединений, частей и формирований, отстаивавших город в 1941 году и освобождавших его в 1944-м. В центральных мероприятиях участвовали секретарь Гатчинского городского комитета партии Л.Д. Можейко и председатель исполкома Гатчинского городского Совета депутатов трудящихся И.Ф. Соколов.

Шествие большой колонны демонстрантов проходило от площади перед горкомом партии к воинскому мемориальному кладбищу на ул. Солодухина. В ее рядах вместе с ветеранами – руководители партийных и общественных организаций, передовики, победители вахты Победы, школьники и учащиеся профтехучилищ.

На митинге выступили: почетный гражданин города Гатчины, бывший командир 120-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии, генерал-майор в отставке А.В. Батлук, врач – участник войны Л.А. Неверова, рабочий завода «Гатчинсельмаш», ветеран войны В.Н. Сиволапов.

В это же день прошла 10-я юбилейная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. В эстафете приняли участие все школы Гатчины и две команды ДСО «Труд». Победителем эстафеты и обладателем переходящего кубка городского спорткомитета стала Гатчинская школы №9. Второе место занял коллектив школы №1, третье – команда ДСО «Труд»-2.

В День Победы в кинотеатре «Победа» показывали «Дочки-матери», а затем три дня шел фильм «Контрабанда».

Новые памятные знаки

К юбилею был торжественно открыт реконструированный мемориал ополченцам-добровольцам Балтийского судостроительного завода у деревни Пижма. На митинге присутствовали ленинградцы – однополчане погибших товарищей, воины Ленинградского гарнизона, а также местные жители и ученики Высокоключевой школы. О кровопролитных боях, их значении для города Ленинграда рассказал Герой Советского Союза В.М. Крылов.

В праздничные и предпраздничные дни в Гатчине и районе было открыто несколько новых памятников и мемориалов.

В Скворицах рабочие и служащие совхоза «Красногвардейский» и гости гатчинской земли приняли участие в открытии мемориала в честь ополченцев-студентов Ленинградского физкультурного техникума и воинов 291-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта: «Студенты первыми прикрыли родную землю от врага в грозные сентябрьские дни 1941 года. Тогда их было 400 студентов-добровольцев. Сегодня к подножию монумента пришли только шесть оставшихся в живых».

На птицефабрике «Пудость» прошел митинг, посвященный перезахоронению останков советских воинов. На братской могиле был зажжен вечный огонь.

На заводе им. Рошаля состоялось торжественное открытие мемориала в память о погибших на фронте рабочих.

На электромеханическом заводе «Буревестник» был открыт памятник-обелиск. Право снять покрывало с монумента было предоставлено почетному гражданину города Гатчины, генерал-майору в отставке И.П. Кнышу. Здесь секретарь Гатчинского городского комитета комсомола Виктор Паршиков вручил комсомольские билеты нового образца лучшим молодым рабочим завода.

На окраине сада совхоза «Верево» был воздвигнут мемориал в память о погибших здесь воинах, которые в 1941 году защищали подступы к Ленинграду и которые в январе 1944 года вели наступательные бои по прорыву блокады. Мемориал был сооружен силами молодежи, возглавляемой Г.М. Зильбельбергом, тружениками совхоза «Верево» и ПМК-8 при участии рабочих Большетаицкого сельского совета.

На снимке фотокорреспондента Аркадия Каца – выступление бывшего командира 191-го полка 201-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии Дмитрия Алексеевича Петухова.

Еще один редкий динамичный снимок, опубликованный впервые, показывает, как подразделение 120-й Гатчинской дивизии занимает боевой рубеж.

Заслуженные награды

Ратный подвиг ветеранов войны был отмечен на торжественных собраниях юбилейными медалями, памятными подарками, почетными грамотами.

В Гатчинском Доме культуры встретились гости и почетные граждане города и района – генерал-майор в отставке И.П. Кныш, генерал-майор в отставке В.К. Зайончковский, генерал-майор в отставке А.В. Батлук, А.А. Ингинен, А.Ф. Федоров,

Д.А. Баклагин, К.А. Тараненко, ветераны партии, Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда. Всем советам ветеранов соединений и частей, которым присвоены наименования «Гатчинские», были вручены памятные адреса и почетные грамоты.

Накануне праздника в большом лекционном зале горкома партии горвоенком, полковник М. Юров провел церемонию вручения медали «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Среди награжденных – Герои Советского Союза А. Погорельцев, Н. Кондратович и полный кавалер орденов Славы М. Панков. Им одновременно вручены ценные подарки Министерства обороны СССР.

Председатель Гатчинского городского и районного совета ветеранов Великой Отечественной войны, гвардии майор в отставке Константин Тараненко наградил почетными грамотами, дипломами и памятными юбилейными медалями Советского комитета ветеранов войны 19 самых активных ветеранов. Среди них – полковник запаса Н.В. Войтенков, полковник в отставке А.А. Ингинен, капитан 2 ранга в отставке И.В. Прохватилов, капитан 3 ранга запаса М.С. Иванов, майор в отставке А.Ф. Федоров, старший сержант в отставке В.И. Злыгостев, сержант запаса П.В. Резвый, рядовая В.Н. Потапенко и другие.

К юбилею победы в стране была учреждена медаль «Ветеран труда». Первыми медали получили сотрудники Северо-Западного научно-исследовательского института сельского хозяйства – ветераны войны Антонина Ивановна Зябкина, Михаил Петрович Тарасов, Александр Абрамович Уманский, Иван Васильевич Иголкин, бухгалтер Виктор Иванович Романовский, известные селекционеры Георгий Иванович Попов и Алексей Васильевич Наволоцкий.

О смыслах

Праздничным событиям была полностью посвящена газета за 9 мая. О преемственности поколений и патриотическом почине «работать не только за себя, но и за того парня, сверстника, который стоит в бронзе и камне на братских могилах» писал будущий редактор газеты Л.Я. Куляхтин. На снимке у Знамени Победы вместе с ветеранами лучшие из лучших – лауреат премии Ленинского комсомола, дояр совхоза «Красногвардейский» Михаил Губерников, лучшие доярки области Антонина Зернова из госплемзавода «Лесное» и Наталья Бочкова из колхоза имени 18 партсъезда.

Газета публикует очерки о фронтовиках, которые стали наставниками на производстве, помогают молодежи, занимаются общественной работой. Один из них – офицер запаса, разведчик, кавалер ордена Красной Звезды, а теперь электромонтер Владимир Михайлович Рюхин.

Со снимка военных лет простодушно улыбается круглолицая 19-летняя девочка в форме с боевыми наградами. Старшина Катя Гусарова прошла пол-Европы и встретила победу на Одере. Ее история – готовый сценарий для фильма, где есть радость встреч и горечь потерь, испытания и подвиги. Прошло тридцать лет. Екатерина Львовна Марченко (в девичестве Гусарова) – скромная женщина, мать, жена, ветеран

войны, кавалер Ордена Славы. Уже много лет она живет в поселке Тайцы. Второй год работает секретарем сельсовета.

От Карпат до Волги прошел с боями на автомобиле Сергей Григорьевич Комаров. Старшина Комаров был ранен, дважды контужен, но всегда после выздоровления возвращался в строй. Орден Красной Звезды, пять медалей, одиннадцать благодарностей Верховного главнокомандующего – таковы награды Комарова. Сразу после войны военный водитель, старшина Комаров стал работать шофером в Гатчинской автоколонне.

В нескольких публикациях подробно изучается история подвига экипажа командира бомбардировочного полка, майора Василия Гречишкина, направившего свой пылающий бомбардировщик на дальнобойную батарею врага. Он погиб вместе со штурманом Алексеем Перегудовым, а стрелок – радист Иван Марченко при падении чудом остался жив, пережил ужасы плена и вернулся в Ленинград.

Газета вновь печатает простые и искренние заметки первых дней войны – как «на смену ушедшим на фронт» приходят старики, женщины, подростки. С каждым днем увеличивается приток взносов в Фонд обороны страны: «А. Зайцева внесла в Красногвардейское отделение Госбанка 36 граммов золота и 301 грамм серебра. Всего с начала сбора в Фонд обороны поступило только наличными 118 тысяч 682 рубля».

Спустя 30 лет после победы речь уже идет о вкладе в укрепление мира современных гатчинцев. В 1974 году от жителей города Гатчины в Фонд мира поступило 22 тысячи 350 рублей (солидная сумма по тем временам). «Ежегодные визиты делегации из финского города-побратима Эспоо превращаются в демонстрацию дружбы и сотрудничества представителей двух стран».

Поисковики 50 лет назад

Пятьдесят лет назад в школах и училищах в большом почете была поисковая работа. Интернета не было. Ребята и их наставники работали с архивами, писали письма, искали без вести пропавших, восстанавливали забытые имена, отправляли по почте родным героев информацию о том, как сражался их сын или брат, где погиб.

Самые добрые слова адресовались членам клуба «Поиск» Гатчинского ПТУ №33 под руководством преподавателя обществознания Маргариты Алексеевны Стручковой. В училище был создан музей боевой славы, где собраны экспонаты о летчиках 276-й Гатчинской бомбардировочной дивизии, а также картины, посвященные защитникам города.

Общественные корреспонденты рассказывают о мотовелопробеге по местам боевой славы учеников Гатчинской школы №7, о юных следопытах Войсковицкой школы №2, восстанавливающих имена бойцов, захороненных в братской могиле.

В воспоминаниях фронтовиков – масса информации, которая бы дополнила странички современных школьных музеев и доклады юных краеведов. О партизанском движении, в том числе на территории Гатчинского района и на Балтийской железной дороге от Гатчины до Нарвы, о том, как пал смертью героя секретарь Гатчинского горкома ВКП (б) Евгений Повассар, рассказывает бывший командир 12-й Приморской партизанской бригады А. Ингинен.

О боях в районе Елизаветино и деревни Борницы, участниками которых стали курсанты Ново-Петергофского военно-политического училища, о помощи местных жителей, которые подносили ребятам воду и продукты, рассказывает бывший курсант Г. Григорьянц.

О встрече участника освобождения Гатчины, полного кавалера орденов Славы Владимира Павловича Макарова с учащимися технического училища №31 – статья его однополчанина, Почетного гражданина г. Гатчины А. Федорова.

Заведующая архивом стекольного завода «Дружная Горка» В. Морошенко подробно описывает жизнь завода в годы военного лихолетья: от эвакуации в Татарскую АССР, запуска производства на новой площадке, переобучения местных специалистов до возвращения на родную землю и восстановления завода из руин в тяжелых условиях военного времени.

В 1945 году указом президиума Верховного совета СССР 106 рабочих, инженеров и служащих стекольного завода, содействовавших своим доблестным трудом победе над фашизмом, были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Выпускник 1941 года бывшей Гатчинской школы №3 Н. Дьяченко, рассматривая выпускную фотографию, вспоминает, как в родной город пришла война и как сложилась судьба его одноклассников и преподавателей во главе с директором школы, заслуженным учителем РСФСР А.С. Куликовой.

Десятки, сотни имен. А сколько из них, к сожалению, забытых – 50 лет назад эти люди, гатчинцы, наши земляки были живы, делились воспоминаниями, славили фронтовых товарищей, подробно описывали события, которые сейчас пытаются восстановить музейщики, краеведы и историки. Каждая статья о фронтовиках, написанная ими или рассказанная – отправная точка для исследовательской работы, еще одна глава в летописи истории Гатчины.

Письма переданы в музей

В канун знаменательной даты редакция получила огромное количество материалов от советов ветеранов воинских соединений и частей, принимавших непосредственное участие в боях на гатчинской земле, а также писем от бывших солдат, матросов, офицеров и генералов. Со словами благодарности были обнародованы имена общественных корреспондентов. Их перечисление заняло треть полосы. Это люди практически со всей страны.

Только часть материалов была помещена на страницах газеты, а другая, как объясняли журналисты, пока хранится в архиве редакции.

В дальнейшем письма передали в Гатчинский краеведческий музей.

Уважаемые читатели, и сегодня мы назвали не все фамилии. Возможно, среди участников праздничных торжеств, авторов и героев публикаций 50-летней давности были и ваши родные. Напоминаем, что архив газеты ждет вас в читальном зале библиотеки имени Куприна.

Татьяна Можаева