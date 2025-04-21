Кто останется без света 22 апреля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
22.04.25 09.30 до 17.30
Вырицкое поселение:
д. Горки;
д. Нестерково.
22.04.25 10.00 до 17.00
Пудомягское поселение:
п. Лукаши;
п. Лукаши, тер. СНТ Комсомолец;
д. Вярлево;
п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная;
д. Корпикюля;
д. Вярлево, ул. Дорожная.
22.04.25 09.30 до 17.30
Новосветское поселение:
п. Новый Свет (промзона).
22.04.25 09.30 до 17.30
Веревское поселение:
тер. СНТ Скороход;
п.Торфопредприятие.
22.04.25 09.30 до 17.30
Елизаветинское поселение:
п Елизаветино (частично);
д. Эду;
д. Луйсковицы;
массив Николаевка.
22.04.25 09.30 до 17.30
Пудостьское поселение:
д. Котельниково;
д. Сокколово.
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