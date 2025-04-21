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Кто останется без света 22 апреля в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.04.25 09.30 до 17.30

Вырицкое поселение:

д. Горки;

д. Нестерково.    

 

22.04.25 10.00 до 17.00

Пудомягское поселение:

п. Лукаши;

п. Лукаши, тер. СНТ Комсомолец;

д. Вярлево;

п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная;

д. Корпикюля;

д. Вярлево, ул. Дорожная.

 

22.04.25 09.30 до 17.30

Новосветское поселение:

п. Новый Свет (промзона).

 

22.04.25 09.30 до 17.30

Веревское поселение:

тер. СНТ Скороход;

п.Торфопредприятие.

 

22.04.25 09.30 до 17.30

Елизаветинское поселение:

п Елизаветино (частично);

д. Эду;

д. Луйсковицы;

массив Николаевка.

 

22.04.25 09.30 до 17.30

Пудостьское поселение:

д. Котельниково;

д. Сокколово.

 