Ленобласть повышает безопасность на дорогах

Безопасность дорожного движения стала одной из ключевых тем еженедельного совещания в правительстве Ленинградской области. Глава региона поручил не только ремонтировать дороги и обустраивать освещение, но и формировать ответственное отношение к безопасности на дорогах.

Среди поручений губернатора:

— проверить эффективность расходования бюджетных средств на дорожную безопасность: приоритетно финансироваться должны меры, дающие конкретный результат по снижению ДТП;

— усилить контроль за средствами индивидуальной мобильности;

— проанализировать «зоны риска» на трассах и работу медиков при ДТП;

— в кооперации с ГАИ и родительскими комитетами проводить больше тематических занятий в детсадах и школах, при этом для каждой возрастной группы должен быть свой канал коммуникации;

— при строительстве детских площадок создавать архитектурные формы и игровые элементы, обучающие ПДД;

— разработать светоотражающую продукцию, которую дети будут использовать.