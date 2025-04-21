Ленобласть повышает безопасность на дорогах
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил комплексно подойти к вопросу сокращения ДТП на региональных трассах.
Безопасность дорожного движения стала одной из ключевых тем еженедельного совещания в правительстве Ленинградской области. Глава региона поручил не только ремонтировать дороги и обустраивать освещение, но и формировать ответственное отношение к безопасности на дорогах.
Среди поручений губернатора:
— проверить эффективность расходования бюджетных средств на дорожную безопасность: приоритетно финансироваться должны меры, дающие конкретный результат по снижению ДТП;
— усилить контроль за средствами индивидуальной мобильности;
— проанализировать «зоны риска» на трассах и работу медиков при ДТП;
— в кооперации с ГАИ и родительскими комитетами проводить больше тематических занятий в детсадах и школах, при этом для каждой возрастной группы должен быть свой канал коммуникации;
— при строительстве детских площадок создавать архитектурные формы и игровые элементы, обучающие ПДД;
— разработать светоотражающую продукцию, которую дети будут использовать.