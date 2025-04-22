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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.04.2025 с 09:30 до 17:30

Вырицкое ТУ:

д. Горки, 

д. Нестерково. 

 

23.04.2025 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Вярлево, ул. Дорожная д. 2 А, 4, 4 А;

п. Лукаши; ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная;

п. Лукаши, тер. СНТ «Комсомолец»;

массив Лукаши, вблизи д. Бор;

п. Морская Слобода, 

д. Корпикюля, конюшня.

          

23.04.25 с 10:00 до 18:00 

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

23.04.2025 с 10:00 до 17:00

Сусанинское ТУ:

д. Мыза.

 

23.04.2025 с 10:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

с. Воскресенское,

 д. Пижма.

          

23.04.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Большое Верево, ул. Киевская, 

зона Зайцево,

СНТ «Дони»,

д. Дони.      

 

23.04.2025 с 09:30 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

д. Большие Колпаны.    

 

23.04.2025 с 09:00 до 17:00

Г. Гатчина:

пр. 25 Октября д. 52 Б;

СНТ «Горисполком-2» д. 1, 2, 3, 4, 5;

ООО "Ресма"; 

ООО ИК "Система"; 

ООО "Система"; 

ООО "Партнер".              