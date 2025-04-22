Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
23.04.2025 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ТУ:
д. Горки,
д. Нестерково.
23.04.2025 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Вярлево, ул. Дорожная д. 2 А, 4, 4 А;
п. Лукаши; ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная;
п. Лукаши, тер. СНТ «Комсомолец»;
массив Лукаши, вблизи д. Бор;
п. Морская Слобода,
д. Корпикюля, конюшня.
23.04.25 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
23.04.2025 с 10:00 до 17:00
Сусанинское ТУ:
д. Мыза.
23.04.2025 с 10:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
с. Воскресенское,
д. Пижма.
23.04.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Большое Верево, ул. Киевская,
зона Зайцево,
СНТ «Дони»,
д. Дони.
23.04.2025 с 09:30 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны.
23.04.2025 с 09:00 до 17:00
Г. Гатчина:
пр. 25 Октября д. 52 Б;
СНТ «Горисполком-2» д. 1, 2, 3, 4, 5;
ООО "Ресма";
ООО ИК "Система";
ООО "Система";
ООО "Партнер".